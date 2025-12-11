Aproximativ jumătate dintre mașinile care circulă în România intră în sezonul rece fără pregătirea minimă necesară. Procentul este și mai mare în orașe, unde drumurile scurte, traficul aglomerat și amânarea reviziilor fac mașinile să fie și mai vulnerabile, potrivit unui raport al magazinului de piese auto AutoEco, transmis către TechRider.ro.

Care sunt cele mai sensibile părți ale mașinii în sezonul rece

Cu toate că iarna aduce situații imprevizibile pe șosele, precum blocaje în trafic sau porniri dificile ale mașinilor, mulți șoferi pornesc la drum fără echipamentele de care ajung să aibă nevoie în momentele critice. Temperaturile scăzute afectează direct bateria, instalația electrică și mecanismele expuse umezelii și sării.

Bateria este cea mai sensibilă componentă întrucât, după 3-4 ani de utilizare, riscul de cedare crește semnificativ, iar după o noapte cu îngheț pot apărea defectări bruște, fără avertismente prealabile. În mediul urban, problemele sunt amplificate, deoarece bateria nu se încarcă suficient iar uzura generală este accelerată, în special în perioadele cu temperaturi negative și trafic intens.

Alte zone sensibile includ sistemul de răcire (antigel uzat, furtunuri îmbătrânite, termostat blocat), sistemul de încărcare și pornire (alternator, electromotor), ștergătoarele și mecanismul lor, precum și instalația de iluminare, care trebuie să funcționeze impecabil în condiții de vizibilitate redusă.

Ce nu trebuie să lipsească iarna din portbagajul șoferilor

Retailerul online AutoEco este de părere că setul minimal pentru sezonul rece include:

cabluri de pornire;

spray de degivrare pentru parbriz și încuietori;

lopată, racletă și perie pentru zăpadă;

mănuși groase și o pătură;

lichid pentru parbriz rezistent la temperaturi negative;

lanțuri antiderapante, pentru traseele montane.

Analiza retailerului arată că șoferii cumpără piese și consumabile abia după apariția problemelor. În paralel, se observă o creștere treptată a achizițiilor preventive din partea șoferilor care au avut experiențe neplăcute la volan iarna trecută. Astfel, s-au înregistrat creșteri în comenzi pentru:

bateriile auto – +40–70%;

ștergătoarele – +50%;

lichidul de parbriz de iarnă și antigelul – +60%;

filtrele de habitaclu – +30–40%, pe fondul problemelor de aburire a geamurilor;

anvelopele de iarnă – +80%.

„Observăm tot mai des că problemele costisitoare nu au la bază defecte spectaculoase, ci detalii aparent minore: lichid de parbriz nepotrivit, ștergătoare rigide, antigel vechi sau lipsa unor echipamente simple în portbagaj. Un minim de pregătire poate preveni multe dintre situațiile întâlnite iarna, însă acest gest încă este amânat de o parte importantă a șoferilor”, spune Costin Stan, CEO AutoEco. transmit reprezentanții AutoEco.

Recomandări pentru șoferi

Pentru șoferii din mediul urban, care fac în principal drumuri scurte, un „kit minimal” pentru iarnă ar trebui să includă lichid de parbriz de iarnă, ștergătoare în stare bună, spray pentru dezghețat, cabluri de pornire, presiune corectă în anvelope și o baterie verificată sau înlocuită preventiv.

Pentru drumurile lungi sau traseele spre zone montane, lista trebuie completată cu lanțuri antiderapante, lopată, pătură, lanternă, power bank și o verificare prealabilă a sistemelor electrice, inclusiv a alternatorului.

Analiza comerciantului arată că sezonul rece pune constant presiune pe componentele esențiale ale mașinii, iar lipsa unei pregătiri minime amplifică riscurile în trafic. Verificarea bateriei, schimbarea lichidelor, înlocuirea ștergătoarelor și completarea setului de echipamente de iarnă rămân pași simpli, dar decisivi pentru a evita avarii și situații neprevăzute în lunile cu temperaturi scăzute.