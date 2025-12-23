Un nou centru de service va fi deschis în Tunari / O companie investește 5 milioane de euro în noul centru de reparații auto

Firma Auto Klasen va investi 5 milioane de euro în deschiderea unui nou centru de service auto în Tunari, Ilfov. Potrivit Economica.net, noul centru va avea o suprafață de 3.000 de m2 și este conceput pentru a crește capacitatea de preluare a serviciilor.

Centrul va fi amplasat pe Strada 1 Decembrie din Tunari și va dispune de un spațiu de 1.900 de m2 dedicat activităților de service. Compania transmite că spațiul este proiectat ca un service „complet, digitalizat, echipat cu tehnologii de ultimă generație”, iar clienții vor beneficia de servicii de mecanică, electrică, tinichigerie și vopsitorie.

„Scopul este să oferim timpi de răspuns mai buni, acces mai rapid la programări și o experiență superioară pentru fiecare client care intră în service”, a declarat Bogdan Dumitru, Director Auto Klasen.

Proiectul din Tunari va avea 180 de locuri de parcare, dintre care 30 vor fi dedicate expunerii autovehiculelor oferite prin divizia de vânzări, 35 vor fi rezervate clienților, iar restul vor deservi activitatea de service. Pentru reducerea amprentei de carbon, vor fi instalate panouri fotovoltaice cu o capacitate totală de 246 kW. De asemenea, centrul va fi dotat cu patru stații de încărcare pentru vehicule electrice, una DC de 50 kW și trei AC de 22 kW.

Auto Klasen susține că centrul din Tunari va genera 35 de noi locuri de muncă, destinate personalului calificat și certificat. Pe lângă investiția din Tunari, Auto Klasen are în plan ca în 2027 să deschidă cel mai mare hub de tinichigerie și vopsitorie din București și din România, ce va fi amplasat pe bd. Theodor Pallady.