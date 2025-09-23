RAPORT Tesla a avut parte de teste dificile pentru Robotaxi / Trei accidente în prima zi de teste în Texas

Deși California a fost primul teren de testare pentru tehnologia de conducere autonomă, mediul de reglementare mult mai permisiv din statul texan, plus numeroasele drumuri largi și drepte și vremea în general bună, au îndeplinit suficiente condiții pentru ca companii precum Waymo și Zoox să se stabilească acolo. La începutul acestei veri, Tesla s-a alăturat listei, dar testele nu au decurs conform planului, titrează Ars Tehnica.

Tesla a suferit trei accidente în 12.000 de kilometri de teste

Conform rapoartelor de accident ale Tesla, obținute de jurnaliștii Forbes, producătorul auto a înregistrat nu unul, ci trei accidente, toate aparent în prima zi de testare, pe 1 iulie. Și, după cum am aflat de la CEO-ul Tesla, Elon Musk, la sfârșitul lunii iulie, în cadrul conferinței privind rezultatele trimestriale, până la acel moment, Tesla înregistrase doar 7.000 de mile (aproximativ 12.000 de kilometri) în teste.

În schimb, rata accidentelor Waymo este cu peste două ordine de mărime mai mică, cu 60 de accidente înregistrate la peste 50 de milioane de mile parcurse. Două dintre cele trei accidente Tesla au implicat o altă mașină care a lovit din spate Modelul Y, iar cel puțin unul dintre aceste accidente nu a fost, aproape sigur, vina Tesla.

Dar al treilea accident a implicat un Model Y – cu operatorul de siguranță necesar la bord – care a intrat în coliziune cu un obiect staționar la viteză redusă, rezultând o vătămare minoră. Forbes menționează, de asemenea, că a existat un al patrulea accident care a avut loc într-o parcare și, prin urmare, nu a fost raportat. Din păcate, majoritatea detaliilor din rapoartele de accident au fost redactate de Tesla.

Sistemul de conducere autonom al Tesla poate fi defectuos

Spre deosebire de toți ceilalți dezvoltatori de vehicule autonome, Tesla se bazează pe o mână de camere monoculare, în loc să combine datele de la camere, LiDAR și radar. În comparație cu un sistem compus exclusiv din camere, cele ale competiției sunt mai bune la recunoașterea și evitarea obstacolelor.

În schimb, Tesla poate recunoaște mai bine marcajele de pe drumuri, prin intermediul camerelor și unui sistem software de recunoaștere a marcajelor rutiere. De aproape un deceniu, Musk susține că FSD este capabil să traverseze Statele Unite fără ajutor, în ciuda faptului că Tesla nu a încercat niciodată public o astfel de performanță.

Diferențele dintre Tesla și Waymo

Cu toate acestea, Ars Tehnica titrează că doi proprietari de Tesla au încercat acest lucru, cu un plan de a conduce un Model Y de la Los Angeles la Jacksonville, Florida, folosind Autopilot pe tot parcursul drumului. În realitate însă, după 100 de kilometri, au lovit resturi de pe șosea, distrugând suspensia crossover-ului electric.