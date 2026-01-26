dark
VIDEO Record de vehicule ridicate în Sectorul 2 al Capitalei: Peste 1.000 în 2025, mai mult decât totalul ultimilor patru ani

Redacția TechRider
26 ianuarie 2026
tractare-masina
Sursa foto: Trygve Finkelsen / Alamy / Profimedia
Autoritățile din Sector 2 al Capitalei au ridicat în 2025 un număr record de 1.021 de autovehicule de pe domeniul public, depășind totalul din ultimii patru ani la un loc, a anunțat luni primarul Rareș Hopincă.

„Continuăm eliberarea domeniului public. În 2025 am ridicat mai multe autovehicule decât în precedenții patru ani la un loc. Problema traficului și a locurilor de parcare insuficiente nu se poate rezolva altfel decât acționând”, a scris edilul pe Facebook.

Vehiculele ridicate se încadrează în mai multe categorii: mașini abandonate sau fără stăpân, opriri sau staționări neregulamentare și blocarea accesului către proprietăți private.

Comparativ, în anii anteriori, autoritățile au ridicat:

  • 2024 – 242 de mașini
  • 2023 – 379 de mașini
  • 2022 – 128 de mașini
  • 2021 – 222 de mașini

Primarul a subliniat că măsura urmărește creșterea spațiului public disponibil, fluidizarea traficului și creșterea numărului de locuri de parcare.

