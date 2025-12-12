Renault închide serviciile de car-sharing şi revizuieşte planurile cu privire la infrastructura de încărcare

Renault a decis să închidă serviciile de car-sharing şi să încetinească lansarea de staţii de încărcare rapidă la subsidiara sa Mobilize, care se concentrează pe noi soluţii de transport, în încercarea de a direcţiona investiţiile către proiecte mai profitabile, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ca parte a reorganizării, producătorul auto francez va reintegra, de asemenea, activităţile legate de energie şi date în grupul principal, a anunţat vineri proprietarul Dacia.

Restructurarea va duce la eliminarea a aproximativ 80 dintre cele aproximativ 450 de posturi de la divizia Mobilize Beyond Automotive. Renault va favoriza plecările voluntare şi mutările interne, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

„Alte activităţi… cu perspective limitate de profitabilitate sau care nu deservesc direct priorităţile strategice ale grupului sunt întrerupte”, a informat Renault într-un comunicat, menţionând schemele de car-sharing Zity din Milano şi Madrid şi micro-maşina electrică Duo.

Creată în 2021 de către directorul general de atunci, Luca de Meo, divizia Mobilize a fost concepută pentru a explora noi soluţii de mobilitate, dincolo de afacerea tradiţională a Renault de a produce şi vinde maşini, cum ar fi car-sharing-ul, serviciile de încărcare pentru vehiculele electrice şi gestionarea datelor utilizatorilor.

Însă Francois Provost, care a devenit director al Renault la sfârşitul lunii iulie, a decis, după o analiză, că investiţiile masive în infrastructura de încărcare rapidă nu mai reprezintă o prioritate, pe fondul alocării stricte de capital şi al provocărilor din industrie.

„Ne aflăm într-un context de ajustare a alocării de capital la Renault, industria auto se află într-un mediu dificil şi avem multe investiţii de finanţat”, a declarat pentru Reuters Jerome Faton, şeful Departamentului Energie de la Mobilize.

Renault îşi va reduce ambiţiile şi în ceea ce priveşte reţeaua de încărcare, vizând 100 de staţii în Franţa şi peste 100 în Italia până la sfârşitul anului 2026, mult sub obiectivul declarat anterior de 650 de staţii de încărcare în Europa până în 2028. Proiectele planificate în Belgia şi Spania au fost abandonate.

Renault Group se află în avangarda unei mobilităţi care se reinventează. Având o expertiză unică în domeniul electrificării şi beneficiind de alianţa sa cu Nissan şi Mitsubishi Motors, Renault Group se bazează pe complementaritatea celor patru mărci ale sale – Renault, Dacia, Alpine şi Mobilize – şi propune clienţilor săi soluţii de mobilitate durabile şi inovatoare.