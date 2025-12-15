Atelierele de reparaţii şi centrele de dezmembrări autorizate au obligaţia legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente adecvate şi, ulterior, de a preda aceste deşeuri doar firmelor autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a acestui tip de deşeuri, informează Registrul Auto Român (RAR), într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În context, RAR anunţă că se alătură campaniei de informare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) pentru creşterea gradului de colectare separată a uleiurilor uzate.

„Atelierele de reparaţii şi centrele de dezmembrări autorizate vor avea afişate în zonele destinate clienţilor mesaje de atenţionare referitoare la riscul de mediu pe care îl reprezintă aceste deşeuri. Conform atribuţiilor, RAR verifică la auditul iniţial, necesar în vederea autorizării operatorilor economici, dar şi în etapele de supraveghere, îndeplinirea condiţiilor legale şi existenţa dotărilor necesare pentru gestionarea uleiurilor uzate. Reamintim operatorilor economici că au obligaţia legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente adecvate, care trebuie păstrate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate şi, ulterior, predarea uleiurilor doar firmelor autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a acestor deşeuri”, se arată în comunicat.

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile, cunoscută ca Directiva-cadru a deşeurilor, stabileşte principiile generale ale gestionării deşeurilor în UE, inclusiv a uleiurilor uzate.

Documentul impune raportarea către Comisia Europeană de date cu privire la cantităţile colectate, tratate şi metodele utilizate.