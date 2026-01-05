dark
Prima scădere de preț la carburanți în 2026 / Petrom ieftinește benzina și motorina cu 4 bani pe litru

5 ianuarie 2026
Prețul benzinei este cel mai scăzut din ultimii ani
Credit foto: Engin_Akyurt / Pixabay
Petrom, liderul pieței carburanților din România, a aplicat luni, 5 ianuarie 2026, prima reducere de preț din acest an, la doar patru zile după intrarea în vigoare a majorării semnificative a accizelor.

Potrivit datelor din Monitorul Prețurilor, atât benzina standard, cât și motorina standard s-au ieftinit cu câte 4 bani pe litru. Este prima corecție descendentă a prețurilor după scumpirile aplicate de la 1 ianuarie 2026.

În stațiile Petrom din București, un litru de benzină standard costa luni între 7,50 lei și 7,56 lei, în timp ce motorina standard era afișată la prețuri cuprinse între 7,69 lei și 7,74 lei pe litru.

La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, prețurile afișate luni, 5 ianuarie, erau de 7,54 lei pentru un litru de benzină standard și 7,73 lei pentru un litru de motorină standard.

Reducerea vine după ce, de la 1 ianuarie 2026, carburanții s-au scumpit ca urmare a creșterii accizelor decise de Guvern în vara anului trecut. Benzina a fost majorată cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani pe litru. În prima zi a anului, la stația Petrom Vitan, prețurile erau de 7,58 lei pentru benzina standard și 7,77 lei pentru motorina standard.

Ultima modificare de preț înainte de această ieftinire avusese loc pe 19 decembrie 2025, când Petrom a încheiat o serie de nouă reduceri consecutive aplicate pe parcursul lunii decembrie. Seria ieftinirilor a început pe 4 decembrie 2025 și a inclus scăderi succesive ale prețurilor, cea mai mare reducere fiind de 7 bani pe litru, aplicată simultan la benzină și motorină pe 15 decembrie.

Noua ieftinire din 5 ianuarie marchează astfel prima ajustare în jos a prețurilor carburanților din 2026, într-un context dominat de presiunea fiscală generată de majorarea accizelor.

