Renault Symbioz va fi disponibil în România și cu motorizarea bi-carburant Eco-G 120 (benzină/GPL), odată cu deschiderea comenzilor pentru această versiune, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Noua opțiune extinde gama modelului și aduce o alternativă orientată spre costuri reduse de utilizare și autonomie ridicată.

SUV-ul compact al constructorului francez a depășit deja pragul de 100.000 de comenzi la nivel european, performanță care confirmă interesul clienților pentru un model destinat în principal familiilor și utilizatorilor care caută un vehicul spațios și eficient.

Motorizare GPL și autonomie de până la 1.400 km

Noua versiune Eco-G 120 utilizează un sistem flex-fuel care funcționează atât pe benzină, cât și pe GPL, cu două rezervoare separate. Combinația dintre rezervorul de benzină de 48 de litri și cel de GPL de 50 de litri permite o autonomie totală de până la 1.400 km.

Propulsorul este un motor turbo de 1,2 litri, cu trei cilindri și injecție directă, care dezvoltă 120 CP și 200 Nm, fiind cuplat la o cutie de viteze manuală cu șase trepte. Consumul declarat începe de la 7,2 l/100 km în modul GPL și 5,9 l/100 km în modul benzină, iar emisiile de CO₂ pornesc de la 117 g/km atunci când mașina funcționează pe GPL.

Potrivit producătorului, în modul GPL emisiile sunt în medie cu aproximativ 10% mai mici decât cele ale unui motor pe benzină echivalent.

Lansat recent pe piața europeană, Renault Symbioz este poziționat în segmentul C și are o lungime de 4,41 metri. Portbagajul oferă o capacitate de până la 624 de litri, iar modelul poate fi echipat cu sistemul multimedia OpenR Link cu servicii Google integrate și cu plafonul panoramic Solarbay.

Modelul este disponibil în patru niveluri de echipare și mai multe motorizări electrificate. În prezent, versiunea full-hybrid E-Tech de 160 CP reprezintă aproximativ 75% din vânzările europene ale modelului, în timp ce motorizarea mild-hybrid de 140 CP acoperă restul de aproximativ 25%.

Prețuri și disponibilitate în România

Noua motorizare Eco-G 120 devine disponibilă pentru comandă în România începând cu 11 martie, iar primele livrări sunt programate pentru a doua jumătate a anului 2026.

Prețul de pornire pentru această versiune este de 24.490 de euro cu TVA, în echiparea Evolution. Constructorul menționează și o ofertă de finanțare care pornește de la aproximativ 179 de euro pe lună.

Prin introducerea variantei GPL, Renault adaugă în segmentul C una dintre puținele opțiuni bi-carburant disponibile din fabrică, strategie care urmărește să atragă atât clienți privați, cât și companii interesate de costuri reduse de exploatare.