Renault Geely do Brasil, filiala braziliană a producătorului auto francez, şi la care grupul chinez Geely deţine o participaţie de 26,4%, va investi aproape 616 milioane de euro în complexul său industrial din sudul Braziliei, lângă Curitiba, a anunţat marţi grupul Renault, informează AFP, citată de Agerpres.

La începutul acestei luni, grupul francez Renault a anunţat că a finalizat un acord cu Geely pentru o cooperare consolidată în Brazilia, cea mai mare piaţă auto din America Latină.

Investiţiile anunţate marţi sunt destinate pentru trei proiecte, a precizat Renault Geely do Brasil într-un comunicat de presă.

În primul rând, este vorba de crearea unei platforme Geely GEA, care va servi drept bază pentru producerea a două modele noi, începând din a doua jumătate a anului 2026. Platformele sunt fundamentele tehnice care stau la baza unei întregi familii de vehicule.

În al doilea rând, un model Renault va fi restilizat şi lansat în Brazilia în a doua jumătate a anului 2026. În industria auto, aceasta operaţiune implică actualizarea unui model atât din punct de vedere al stilului, cât şi al tehnologiei. Grupul Renault a refuzat să dezvăluie numele acestui model.

În cele din urmă, este vizată producţia unei noi platforme electrificate, care va sta la baza unui nou model Renault, programat pentru lansare în 2027.

Aceste investiţii vor fi făcute la complexul industrial al Grupului Renault din Sao Jose dos Pinhais (regiunea Curitiba, în sudul Braziliei).

Grupurile Renault şi Geely, deja partenere în alte companii, intenţionează să accelereze dezvoltarea mărcii lor în Brazilia prin combinarea atuurilor lor industriale, tehnologice şi comerciale, conform comunicatului de presă.

