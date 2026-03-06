Consiliul Local Brașov a aprobat vineri, într-o ședință de îndată, o hotărâre prin care sunt reduse impozitele locale pentru anumite categorii de autoturisme, în special pentru cele care respectă normele de poluare Euro 4 și Euro 5, relatează Agerpres.

Decizia vine în contextul modificărilor legislative introduse prin Ordonanța nr. 9/2025, care permite autorităților locale să ajusteze anumite taxe și impozite.

Potrivit primarului George Scripcaru, noua reglementare oferă administrațiilor locale posibilitatea de a revizui nivelul impozitelor aplicate diferitelor categorii de autovehicule, în funcție de vechimea acestora și de norma de poluare.

„În contextul apariţiei Ordonanţei nr. 9, avem posibilitatea de a ajusta anumite taxe şi impozite locale pentru diferite categorii de autovehicule. În acest context, am propus Consiliului Local acordarea unor reduceri procentuale pentru anumite categorii de autovehicule, în funcţie de vechime şi de norma de poluare – non-Euro, Euro 4, Euro 5, Euro 6, precum şi pentru autovehicule hibride sau electrice.

Astfel, am venit cu o reducere a nivelului taxelor stabilite în luna decembrie, în unele cazuri procentul fiind diminuat, de exemplu de la 75% la 50%”, a explicat edilul.

El a precizat că nu toate categoriile de vehicule au putut beneficia de ajustări, însă acolo unde cadrul legal a permis, administrația locală a decis să reducă nivelul taxelor.

Reduceri de 25% pentru autoturismele Euro 4 și Euro 5

Prin hotărârea adoptată, cota adițională aplicată impozitului pentru autoturismele Euro 5 va fi redusă cu 25%, de la 75% la 50%.

În cazul autoturismelor Euro 4, reducerea este de asemenea de 25%, cota adițională scăzând de la 100% la 75%.

Autoritățile locale spun că măsura urmărește să corecteze nivelul impozitelor stabilite anterior și să aducă taxarea mai aproape de posibilitățile contribuabililor.

Reduceri de impozit pentru persoane cu dizabilități

În urma aplicării prevederilor din Ordonanța nr. 9/2025, aproximativ 5.000 de persoane cu dizabilități din Brașov vor beneficia automat de reduceri ale impozitelor pentru locuință, terenul aferent și autoturismul personal.

Facilitățile se aplică în cazul vehiculelor cu o capacitate cilindrică de până la 2.000 cmc. Conform legislației:

persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%,

persoanele cu handicap accentuat vor avea o reducere de 25%.

Ce se întâmplă cu sumele deja plătite

Pentru contribuabilii care au achitat deja impozitele calculate la nivelul anterior, autoritățile locale au precizat că diferențele rezultate după aplicarea noilor reduceri pot fi compensate cu obligațiile fiscale viitoare sau restituite la cererea contribuabililor.

Măsura ar urma să fie aplicată după actualizarea sistemelor fiscale ale administrației locale.