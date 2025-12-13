Rimac va dezvolta baterii solid-state pentru Bugatti / Această tehnologie ar putea transforma vehiculele electrice

Rimac Technology, divizia independentă de inginerie a producătorului croat de automobile, va dezvolta baterii pentru Bugatti. Bateriile pentru producătorul de hypercar-uri vor fi de tip solid-state, iar acestea vor fi împerecheate cu sisteme de propulsie performante, conform COO-ului Rimac, Nirdin Pitarevic, care a vorbit pentru Autocar.

Avantajele unei baterii solid-state

Compania care a luat naștere din omonimul său Rimac în 2022, în urma acordului cu grupul Volkswagen pentru crearea Bugatti Rimac, a dezvoltat tehnologie pentru producătorul croat de mașini performante, dar și pentru alți producători terți.

Nirdin Pitarevic vrea ca cel mai nou proiect să facă Rimac să treacă „de la poziția sa de start-up”. Adjunctul CEO-ului Mate Rimac a explicat că firma este deja într-un stadiu avansat cu o nouă gamă de baterii solid-state. Compania lucrează la acestea împreună cu producătorul de celule ProLogium și experți în materiale compozite de la Mitsubishi. Primele astfel de baterii sunt preconizate a fi lansate pe piață la sfârșitul acestui deceniu.

Un prototip de baterie solid-state are o capacitate de 100 kWh și se consideră că are o densitate energetică între 20%-30% mai mare decât o baterie convențională de aceleași dimensiuni. De asemenea, este cu aproximativ 30 kg mai ușoară, în principal datorită greutății economisite de carcasa compozită ușoară, dar ultra-rigidă, furnizată de Mitsubishi. Pachetul poate, de asemenea, să se încarce mult mai repede și într-un mod mai sigur.

E-axles pot produce până la 470 de cai putere

Noile e-axles, care combină motoare electrice, cutii de viteze și electronice de control într-o varietate de pachete ușoare și compacte, pot produce între 200 CP și 470 CP în configurații potrivite pentru tracțiune față, spate sau integrală. Pitarevic subliniază, de asemenea, adecvarea unităților atât pentru vehiculele hibride, cât și pentru cele electrice pure, și menționează BMW, Porsche și start-up-ul saudit CEER ca clienți până în prezent.

Sursa foto: Rimac via Autocar

Explicând cât de repede se schimbă tehnologia e-axle, Pitarevic a dat drept exemplu un ansamblu cu putere și cuplu aproximativ egale cu motorul cu tracțiune spate de 1288 de cai putere al modelului Nevera. Construit pentru un nou SUV puternic de la CEER, acest ansamblu cântărește doar 132 kg, în loc de 198 kg în cazul modelului Nevera.

Celălalt era un pachet mult mai mic, destinat probabil unui coupé performant sau poate chiar unui hot hatch foarte puternic, cu un pachet de putere de 500 CP, de dimensiunea unei valize, care cântărea doar 48 kg.