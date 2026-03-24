România se situează pe locul 22 din 25 de țări analizate în ceea ce privește transparența datelor legate de istoricul autovehiculelor second-hand importate, potrivit celei de-a patra ediții a Indicelui de Transparență realizat de carVertical. Concluzia studiului indică o deteriorare a situației pieței locale, pe fondul unui acces limitat la informații esențiale despre vehiculele aduse din străinătate.

Potrivit analizei, citată de Agerpres, principala problemă este reprezentată de un „blocaj de date” în cazul mașinilor importate, care domină piața românească, cu o pondere de peste 60%. Aceste vehicule prezintă și un risc semnificativ mai mare de fraudă, fiind de 1,5 ori mai predispuse la modificarea kilometrajului comparativ cu cele cu istoric local.

Datele arată că fenomenul este în creștere: în 2025, aproximativ 7,5% dintre vehiculele verificate aveau kilometrajul dat înapoi, față de 6,9% în anul anterior. Tendința este așteptată să continue, estimările pentru începutul lui 2026 indicând o posibilă creștere până la 8,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

În paralel, parcul auto second-hand continuă să îmbătrânească. Vârsta medie a mașinilor verificate a crescut de la 9,4 ani la 10,2 ani, iar prognozele indică o urcare până la 10,7 ani. Aproape 61% dintre vehiculele analizate provin din import, ceea ce amplifică dificultățile pentru cumpărători în evaluarea corectă a istoricului.

Problemele nu se opresc la kilometraj. Aproape șase din zece mașini (58,2%) au avut daune înregistrate anterior, iar costul mediu al acestora ajunge la circa 16.589 de lei. Aceste cifre sugerează o expunere ridicată la riscuri pentru cumpărătorii de autoturisme rulate, în lipsa unor informații complete și verificate.

În același timp, piața începe să reflecte schimbările din industria auto. Ponderea vehiculelor electrice în verificările de istoric a crescut de peste opt ori în ultimii ani, de la 0,16% în 2021 la 1,32% în 2026. Această evoluție este însoțită și de o schimbare a preferințelor: dacă în trecut Volkswagen domina segmentul, în prezent lider a devenit Tesla, cu o cotă de peste 40% din totalul verificărilor pentru mașini electrice.

În cazul vehiculelor electrice, rata de falsificare a kilometrajului este mult mai redusă, scăzând de la 8,7% în 2021 la doar 1,9% în 2026. Totuși, costurile asociate daunelor sunt mai ridicate, ajungând în medie la peste 26.000 de lei, pe fondul orientării cumpărătorilor către modele premium de la mărci precum Mercedes-Benz, Audi sau BMW.

Analiza se bazează pe milioane de rapoarte privind istoricul vehiculelor, colectate din baze de date globale, și reflectă tendințele din perioada 2021–2026. Concluzia generală a raportului este că, în lipsa unor îmbunătățiri în accesul la date, piața auto second-hand din România rămâne una dintre cele mai riscante pentru cumpărători din Europa.