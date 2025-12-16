Încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7) ar putea fi daţi în trafic înainte de Revelion, între Focşani şi Adjud, a anunţat, marţi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

„UMB forţează finalul de an: încă 50 de km pe Autostrada Moldovei înainte de Revelion! Este o cursă contracronometru pe şantierul dintre Focşani şi Adjud. Constructorul român (UMB) trage tare, profitând de fiecare moment prielnic, pentru a deschide circulaţia până la sfârşitul anului. Aştept rezultatele testelor de calitate, iar dacă acestea vor fi conforme voi putea să programez recepţia lucrărilor în perioada 23 – 24 decembrie. Dacă totul corespunde standardelor de calitate şi siguranţă, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători. Odată cu acest lot, adăugăm încă 50 de km Autostrăzii Moldovei”, a notat Pistol.

Şeful CNAIR a subliniat că, în aceste condiţii, de la finalul acestui an, se va circula continuu pe aproximativ 250 kilometri, direct de la Bucureşti până la Adjud.

„Eforturile constante din 2025, atât ale antreprenorilor, cât şi ale colegilor din CNAIR, au făcut ca anul acesta să adăugăm 146 km la reţeaua de drumuri de mare viteză a României. Anul viitor trebuie să finalizăm A7, de la Ploieşti la Paşcani. Moldova are o mare nevoie de dezvoltare, iar mobilitatea rapidă şi sigură este cheia care va debloca potenţialul economic al regiunii”, a transmis el.