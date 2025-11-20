dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
5 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Sindicatul Autoturisme Dacia îşi exprimă îngrijorarea faţă de reducerea producţiei din 2026: „Poate avea consecinţe sociale semnificative”

Redacția TechRider
20 noiembrie 2025
Sursă foto: Dacia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Sindicatul Autoturisme Dacia a transmis, joi, o scrisoare deschisă în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea administraţiei de reducere a producţiei, începând din ianuarie 2026, scrie Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

În scrisoarea deschisă adresată directorului general Mihai Bordeanu, sindicaliştii afirmă că „o astfel de măsură poate avea consecinţe sociale semnificative asupra unui număr mare de salariaţi” şi solicită reanalizarea deciziei „cu maximă responsabilitate şi transparenţă”.

„Suntem preocupaţi de impactul direct pe care diminuarea activităţii îl poate produce în rândul colectivului de muncă şi atragem atenţia asupra necesităţii unei abordări prudente, echilibrate şi orientate către protejarea personalului care, prin profesionalismul şi dedicarea sa, a contribuit constant la performanţele şi competitivitatea companiei. În acest context, considerăm esenţial ca interesele angajaţilor să fie luate în considerare în mod prioritar în procesul de evaluare şi adoptare a oricăror măsuri ce pot influenţa activitatea industrială şi stabilitatea economică a unităţii”, se arată în document.

Sindicatul Autoturisme Dacia apreciază că deciziile care urmează să fie adoptate pot afecta inclusiv perspectiva pe termen lung a locurilor de muncă şi implicit comunitatea locală, care depinde în mod direct de activitatea uzinei de la Mioveni. O eventuală reducere a producţiei ar risca „să genereze dezechilibre sociale şi economice într-o zonă în care Dacia reprezintă un pilon esenţial de dezvoltare şi stabilitate”.

Sindicaliştii solicită organizarea, în cel mai scurt timp, a unei întâlniri oficiale în cadrul căreia să fie prezentate şi analizate soluţiile concrete pentru diminuarea efectelor negative ale reducerii producţiei. Ei consideră necesară clarificarea strategiei companiei privind menţinerea competitivităţii pe piaţă, asigurarea unui portofoliu de comenzi sustenabil şi protejarea locurilor de muncă.

„În opinia noastră, transparenţa, dialogul social constructiv şi identificarea unor alternative viabile sunt condiţii esenţiale pentru gestionarea cu succes a acestei perioade dificile şi pentru păstrarea unui climat de încredere între conducere şi salariaţi”, se mai menţionează în scrisoarea semnată de liderul Sindicatului Autoturisme Dacia, Viorel Ungureanu.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...