Sindicatul Autoturisme Dacia a transmis, joi, o scrisoare deschisă în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea administraţiei de reducere a producţiei, începând din ianuarie 2026, scrie Agerpres.

În scrisoarea deschisă adresată directorului general Mihai Bordeanu, sindicaliştii afirmă că „o astfel de măsură poate avea consecinţe sociale semnificative asupra unui număr mare de salariaţi” şi solicită reanalizarea deciziei „cu maximă responsabilitate şi transparenţă”.

„Suntem preocupaţi de impactul direct pe care diminuarea activităţii îl poate produce în rândul colectivului de muncă şi atragem atenţia asupra necesităţii unei abordări prudente, echilibrate şi orientate către protejarea personalului care, prin profesionalismul şi dedicarea sa, a contribuit constant la performanţele şi competitivitatea companiei. În acest context, considerăm esenţial ca interesele angajaţilor să fie luate în considerare în mod prioritar în procesul de evaluare şi adoptare a oricăror măsuri ce pot influenţa activitatea industrială şi stabilitatea economică a unităţii”, se arată în document.

Sindicatul Autoturisme Dacia apreciază că deciziile care urmează să fie adoptate pot afecta inclusiv perspectiva pe termen lung a locurilor de muncă şi implicit comunitatea locală, care depinde în mod direct de activitatea uzinei de la Mioveni. O eventuală reducere a producţiei ar risca „să genereze dezechilibre sociale şi economice într-o zonă în care Dacia reprezintă un pilon esenţial de dezvoltare şi stabilitate”.

Sindicaliştii solicită organizarea, în cel mai scurt timp, a unei întâlniri oficiale în cadrul căreia să fie prezentate şi analizate soluţiile concrete pentru diminuarea efectelor negative ale reducerii producţiei. Ei consideră necesară clarificarea strategiei companiei privind menţinerea competitivităţii pe piaţă, asigurarea unui portofoliu de comenzi sustenabil şi protejarea locurilor de muncă.

„În opinia noastră, transparenţa, dialogul social constructiv şi identificarea unor alternative viabile sunt condiţii esenţiale pentru gestionarea cu succes a acestei perioade dificile şi pentru păstrarea unui climat de încredere între conducere şi salariaţi”, se mai menţionează în scrisoarea semnată de liderul Sindicatului Autoturisme Dacia, Viorel Ungureanu.