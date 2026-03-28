Un șofer din Finlanda a fost sancționat cu o amendă de 120.000 de euro după ce a fost surprins circulând cu 59 km/h într-o zonă cu limită de 30 km/h.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Le Figaro, este vorba despre Anders Wiklöf, un om de afaceri în vârstă de 79 de ani, care nu a contestat sancțiunea. „Dacă am făcut o greșeală, o accept”, a declarat acesta.

Incidentul a avut loc în orașul Mariehamn, din regiunea autonomă Åland, în timp ce acesta conducea un autoturism Bentley.

Sistemul de amenzi în funcție de venit

Valoarea ridicată a sancțiunii este explicată de sistemul aplicat în Finlanda, unde amenzile pentru depășirea vitezei sunt calculate în funcție de veniturile șoferului. Astfel, persoanele cu venituri mari pot primi sancțiuni semnificativ mai mari pentru aceeași abatere.

Nu este prima abatere de acest tip pentru Wiklöf. În 2013 și 2018, el a mai fost amendat cu aproximativ 64.000 și, respectiv, 95.000 de euro pentru depășirea vitezei. Potrivit estimărilor din presa locală, în ultimul deceniu ar fi plătit aproape 400.000 de euro pentru astfel de sancțiuni.

Un sistem similar există și în Elveția. Acolo a fost înregistrată una dintre cele mai mari amenzi din lume: în 2010, un șofer a fost obligat să plătească aproape 800.000 de euro după ce a fost surprins conducând cu 290 km/h între Berna și Lausanne.