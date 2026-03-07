Aproximativ 600 de conducători auto care utilizau vehicule cu volanul pe partea dreaptă au fost sancționați de polițiștii rutieri în urma unor controale desfășurate la nivel național.

Amenzile au fost aplicate pentru diverse abateri de la legislația rutieră, printre care deficiențe tehnice ale autovehiculelor, depășirea limitei legale de viteză sau efectuarea unor manevre de depășire neregulamentare, potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, citate de Agerpres.

Legătura dintre volanul pe dreapta și accidente

Conform unui comunicat oficial al Poliției Române, autoritățile au realizat o analiză a accidentelor rutiere în care au fost implicate autovehicule echipate cu postul de conducere pe partea dreaptă.

Rezultatele arată că, în perioada 2020–2025, aproximativ 84% dintre accidentele rutiere în care au fost implicate astfel de vehicule s-au produs din cauza nerespectării regulilor de circulație de către șoferii acestora.

Polițiștii au subliniat că aceste statistici evidențiază importanța respectării legislației rutiere, mai ales în cazul vehiculelor cu volan pe partea dreaptă, unde vizibilitatea la efectuarea anumitor manevre, precum depășirea, poate fi mai redusă.

Controale desfășurate la nivel național

Pentru a reduce riscul producerii unor accidente rutiere, polițiștii rutieri au organizat o acțiune amplă de control pe 19 februarie, desfășurată la nivelul întregii țări.

Scopul acestei acțiuni a fost verificarea respectării legislației rutiere de către șoferii care conduc vehicule cu volanul pe partea dreaptă, precum și identificarea eventualelor probleme tehnice ale autovehiculelor.

În total, polițiștii au verificat 865 de vehicule dotate cu post de conducere pe partea dreaptă. Dintre acestea:

461 de autovehicule erau înmatriculate în România,

404 autovehicule erau înmatriculate în alte state.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au constatat numeroase nereguli și au aplicat 595 de sancțiuni contravenționale.

Majoritatea acestora, mai exact 567 de sancțiuni, au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor legislației rutiere, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Alte 28 de sancțiuni au fost acordate pentru încălcarea unor prevederi cuprinse în alte acte normative.

Probleme tehnice și viteză excesivă

Printre abaterile constatate de polițiști s-au numărat și deficiențe tehnice ale vehiculelor. Astfel, 42 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru probleme tehnice identificate la autovehiculele controlate.

De asemenea, un număr semnificativ de sancțiuni a fost acordat pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Polițiștii au aplicat 102 amenzi pentru depășirea limitei de viteză, în timp ce 5 sancțiuni au fost acordate pentru depășire neregulamentară.

În urma controalelor, polițiștii au dispus și măsuri suplimentare împotriva unor șoferi care au încălcat grav legislația rutieră.

Astfel, 21 de permise de conducere au fost reținute, iar 49 de certificate de înmatriculare au fost retrase.

Totodată, în cadrul acțiunii au fost constatate șase infracțiuni, dintre care trei au fost legate de regimul circulației rutiere, iar alte trei au fost încadrate la infracțiuni de altă natură.