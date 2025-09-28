Stellantis recheamă peste 123.000 de vehicule în SUA din cauza riscului de desprindere a unor elemente de caroserie

Stellantis va rechema 123.396 de vehicule în Statele Unite după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a avertizat că anumite piese decorative de pe geamurile şoferului şi pasagerului ar putea să nu fie fixate corespunzător şi să se desprindă în mers, creând pericol pentru alţi participanţi la trafic, transmite Reuters, transmite News.ro.

Rechemarea vizează modelele Chrysler Jeep Wagoneer şi Jeep Grand Wagoneer fabricate între 2022 şi 2024. NHTSA a precizat că soluţia tehnică este încă în curs de dezvoltare.

Aceasta este a doua campanie de acest tip într-o lună: la începutul lui septembrie, Stellantis a anunţat o altă rechemare care viza 164.000 de vehicule în SUA, din cauza unor probleme similare privind fixarea elementelor de pe uşile şoferului şi pasagerului.