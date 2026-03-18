Statul român dispune în prezent de peste 1,2 miliarde de lei pentru Programul Rabla 2026, potrivit unui document oficial prezentat de Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive, citat de ProMotor.

Inițial, Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), alocase anul trecut peste 1,4 miliarde de lei pentru program. Ulterior, după schimbarea Guvernului, bugetul a fost redus drastic: valoarea ecotichetelor a fost tăiată la jumătate, iar suma efectiv alocată a scăzut la 200 de milioane de lei.

Cherciu consideră această reducere nejustificată, menționând că banii provin din fonduri europene destinate certificatelor de carbon și nu puteau fi folosiți pentru alte proiecte.

„De aceea, este inexplicabil de ce a fost tăiat bugetul, pentru că sumele erau deja dedicate Programului Rabla”, a declarat el.

Bugetul nefolosit și potențialul Rabla 2026

Conform lui Cherciu, tăierea cu 86% a bugetului total a lăsat AFM cu peste 1,2 miliarde de lei neutilizați, bani care pot fi folosiți pentru achiziția de vehicule electrice sau hibride în cadrul programului.

Fondatorul EcoDrive consideră că valoarea ecotichetelor pentru mașinile electrice ar trebui dublată, ceea ce ar stimula interesul românilor pentru vehicule noi nepoluante.

AFM a confirmat oficial că sumele rezultate în urma ajustării bugetare au rămas la dispoziția instituției, astfel că lansarea Programului Rabla 2026 nu depinde de aprobarea bugetului de stat, dat fiind că fondurile provin din surse europene.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că, după aprobarea bugetului național, vor începe negocierile cu Ministerul Finanțelor pentru a decide ce proiecte vor fi demarate în 2026.

În același timp, creșterea ecotichetelor, în special pentru mașinile 100% electrice, ar putea accelera tranziția către mobilitatea verde în România.

Programul Rabla rămâne astfel un instrument-cheie pentru reducerea emisiilor, stimularea pieței auto și sprijinirea achiziției de vehicule mai prietenoase cu mediul, iar sumele europene disponibile pot fi folosite imediat pentru a încuraja achizițiile în acest an.