E.ON Drive Infrastructure România, companie specializată în dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitatea electrică, a pus în funcțiune un nou punct de încărcare, ajungând la un total de 500 în rețeaua națională, prezentă în 39 de județe, potrivit Agerpres.

„Depășirea acestui prag reprezintă mai mult decât o cifră – este rezultatul unei strategii coerente de investiții, al parteneriatelor solide și al creșterii rapide a comunității de utilizatori de vehicule electrice din România. Le mulțumim clienților pentru încredere și pentru faptul că aleg zilnic soluțiile E.ON Drive. Vom continua extinderea rețelei pentru a o face tot mai accesibilă și predictibilă”, a declarat Adrian Rotăraș, General Manager E.ON Drive Infrastructure România, într-un comunicat al companiei.

Stația cu numărul 500 a fost instalată la Sibiu, în cadrul Zacaria Retail Center, consolidând prezența companiei într-o zonă comercială importantă și contribuind la dezvoltarea infrastructurii dedicate șoferilor de vehicule electrice.

Pentru a marca momentul, E.ON Drive lansează o campanie națională prin care oferă o reducere de 50% la toate încărcările realizate în rețeaua publică, timp de cinci zile, începând de marți, 24 februarie. Discountul este valabil pentru plata directă cu cardul bancar la stație, fie prin terminalele integrate, fie prin scanarea codului QR, fără a fi necesară crearea unui cont sau utilizarea unei aplicații.

Punctele de încărcare pot fi identificate prin harta disponibilă pe site-ul E.ON sau în aplicația mobilă dedicată. Rețeaua include atât stații amplasate în orașe, cât și puncte poziționate strategic pe principalele rute și autostrăzi, facilitând atât deplasările urbane, cât și cele pe distanțe lungi.

Pentru 2026, E.ON Drive vizează extinderea rețelei

În 2025, rețeaua E.ON Drive România a livrat peste 2 milioane kWh pentru vehicule electrice, în mai mult de 110.000 de sesiuni de încărcare – aproape dublu față de anul anterior. Compania a inaugurat totodată cel mai mare hub de încărcare din România, în parcarea VIVO! Pitești, cu 50 de puncte de diferite capacități, de la rapide la ultra-rapide, toate dotate cu opțiunea de plată directă cu cardul.

Pentru 2026, E.ON Drive vizează extinderea rețelei prin instalarea de stații ultra-rapide, care să reducă semnificativ timpii de încărcare, precum și dezvoltarea de huburi cu mai multe puncte în același amplasament, pentru a diminua timpii de așteptare și a asigura disponibilitate crescută în perioadele aglomerate. Prin aceste investiții, compania urmărește să sprijine tranziția către mobilitatea electrică și să răspundă cererii tot mai mari pentru infrastructură publică modernă și eficientă.

La nivel local, E.ON Drive Infrastructure operează peste 500 de puncte publice de încărcare, iar la nivel european gestionează peste 8.000 de puncte în 11 țări,.