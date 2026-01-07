Piața mașinilor electrice din Germania a înregistrat o creștere semnificativă în 2025, însă nu poate fi vorba încă despre un „boom real” al mobilității electrice, potrivit unei analize realizate de EY pe baza datelor oficiale de înmatriculare, citate de Reuters.

Conform analizei EY, numărul înmatriculărilor de vehicule electrice a crescut cu 43% față de 2024. Totuși, această evoluție este explicată în mare măsură printr-un efect de revenire, după un an precedent slab, marcat de eliminarea subvențiilor, fapt care a afectat cererea. Comparativ cu 2023, creșterea din 2025 a fost de doar 4%.

„Nu am văzut încă un boom real – avântul așteptat al mobilității electrice în Germania se dovedește a fi mult mai prelungit și mai dificil decât se anticipa”, a declarat Constantin Gall, specialist în mobilitate în cadrul EY.

Vehiculele electrice au ajuns să reprezinte 19,1% din totalul pieței auto germane în 2025, în creștere față de 13,5% în 2024 și peste nivelul de 18,4% din 2023. Chiar și așa, ritmul de adoptare rămâne sub așteptările inițiale ale industriei și autorităților.

Guvernul german a anunțat în luna noiembrie o nouă schemă de subvenționare pentru vehiculele electrice, care, potrivit EY, ar urma să stimuleze cererea. Cu toate acestea, Constantin Gall atrage atenția că măsura se adresează exclusiv consumatorilor privați cu venituri reduse și acoperă doar o parte limitată a pieței. În acest context, mărcile auto străine ar putea beneficia mai mult decât producătorii germani, datorită unei oferte mai consistente de modele electrice cu prețuri mai accesibile.

La nivel general, EY estimează că piața auto din Germania va crește cu 1% în 2026, o încetinire față de avansul de 1,4% înregistrat în 2025.

Analiza se bazează pe datele agenției federale pentru trafic rutier (KBA), care arată că în 2025 au fost înmatriculate aproximativ 2,9 milioane de autoturisme noi în Germania, dintre care 545.142 au fost vehicule electrice cu baterie.