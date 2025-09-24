Stellantis va opri producția în două fabrici din Europa / Pauza vine ca urmare a cererii slabe de pe piața regională

Stellantis va opri temporar producția la fabrica sa din Poissy, Franța, și Pomigliano, Italia, începând de la sfârșitul lunii septembrie și pentru o perioadă de până la trei săptămâni, din cauza cererii slabe de pe piața europeană. Reuters afirmă că cei 3.800 de angajați ai fabricilor vor fi trimiși în concediu fără plată.

Producția în Franța, oprită până la final de octombrie

Producția va fi oprită la Pomigliano, lângă Napoli, în perioada 29 septembrie – 6 octombrie pentru modelul Fiat Panda și în aceeași perioadă, până pe 10 octombrie, pentru SUV-ul de dimensiuni medii Alfa Romeo Tonale. Un purtător de cuvânt al producătorului auto a declarat că Stellantis va întrerupe operațiunile din Poissy, la vest de Paris, în perioada 13-31 octombrie, „pentru a-și adapta ritmul de producție la o piață dificilă în Europa”.

Poissy, care are 2.000 de angajați, produce SUV-urile mici DS3 și Opel Mokka. Fabrica va depune eforturi pentru a-și gestiona stocurile cât mai eficient posibil înainte de sfârșitul anului și va profita de ocazie pentru a efectua lucrări și a programa cursuri de formare, a declarat purtătorul de cuvânt. Înregistrările de autovehicule în Europa au rămas în general la același nivel în perioada ianuarie-iulie față de anul precedent, la aproximativ 7,9 milioane de unități, în timp ce cele ale mărcilor Stellantis au scăzut cu 8%, la 1,19 milioane de unități în aceeași perioadă.

Stellantis a declarat că comenzile pentru Alfa Romeo Tonale au fost, de asemenea, afectate de tarifele din SUA, o piață importantă pentru marcă, în timp ce decizia de a opri producția modelului Panda a reflectat, de asemenea, necesitățile de optimizare a fabricii, deoarece comenzile de la flote și companii de închiriere tind să scadă în ultima parte a anului.