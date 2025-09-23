Stellantis anulează planurile pentru Jeep Gladiator electric / Grupul a invocat cererea scăzută pentru camionete electrice

În urmă cu un an, Stellantis a anunțat că are în plan să introducă un Jeep Gladiator 4xe (hibrid plug-in) până la finalul anului 2025. Acum, grupul auto a anunțat că nu mai are planuri pentru acest model, din cauza cererii scăzute pentru un astfel de vehicul, relatează TechCrunch.

Stellantis își „reevaluează strategia de produs”

Producătorul auto nu va mai include un Gladiator electrificat în gama sa Jeep, deoarece își reevaluează strategia de produs, a declarat compania. Stellnatis a invocat schimbarea preferințelor clienților ca factor principal al deciziei sale.

„Pe măsură ce preferințele clienților în materie de propulsie pentru camioanele electrice cu baterie continuă să evolueze, Stellantis își reevaluează strategia de produs și nu va mai include o variantă electrificată a modelului Gladiator în gama Jeep”., transmite Stellantis, conform TechCrunch.

Gladiator este cel mai recent vehicul electric care riscă să fie eliminat. Săptămâna trecută, Stellantis a anunțat că nu va mai dezvolta un pick-up complet electric de dimensiuni mari sub marca Ram, un vehicul care trebuia să facă parte din ofensiva de produse a producătorului auto american de a vinde peste 25 de vehicule electrice cu baterie complet noi până la sfârșitul deceniului. În schimb, producătorul auto va urmări o camionetă cu autonomie extinsă, care va avea o autonomie estimată peste 1.100 de kilometri printr-o abordare nouă, dar nu neobișnuită, de combinare a unei baterii cu un generator pe benzină.

Companiile se orientează spre EV-urile de volum

Stellantis nu este singurul producător auto care renunță la planurile sale grandioase privind vehiculele electrice. Mulți producători auto, printre care Ford, GM, Mercedes și grupul Volkswagen, s-au angajat să investească miliarde de dolari în vehicule electrice, pentru ca mai târziu să-și schimbe strategia.

Combinația dintre cererea mai mică decât se aștepta, saturația pieței vehiculelor electrice de lux și sfârșitul iminent al creditului fiscal federal pentru vehicule electrice din SUA a fost invocată ca motiv pentru schimbarea strategiilor de afaceri. Unele dintre aceste companii și-au orientat energia și investițiile către vehicule electrice mai ieftine, pe care o parte mai mare a populației și le poate permite, dar care au marje de profit mai mici.

Nou-venitul Slate Auto dezvoltă un pick-up electric minimalist, care se preconizează că va costa sub 30.000 de dolari. În august, Ford a anunțat că va investi 2 miliarde de dolari pentru a transforma fabrica sa din Louisville într-o fabrică capabilă să producă o nouă generație de vehicule electrice accesibile, începând cu un pickup de dimensiuni medii cu un preț de bază de 30.000 de dolari, care urmează să fie lansat în 2027.