STUDIU Farurile orbitoare ale mașinilor nu au generat o creștere a numărului de accidente rutiere

Farurile mai puternice ale autoturismelor moderne sunt percepute de mulți șoferi ca fiind orbitoare, însă nu au generat o creștere a numărului de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Siguranță Rutieră din Statele Unite (IIHS).

Analiza arată că, în perioada 2015–2023, orbirea provocată de faruri a fost menționată drept factor principal în doar 1–2 accidente la mia de evenimente rutiere produse pe timp de noapte în SUA. Din aproximativ 24 de milioane de accidente înregistrate în acest interval, circa 150.000 au fost atribuite luminii orbitoare.

Cercetătorii IIHS precizează că numărul acestor accidente a rămas relativ constant de-a lungul anilor, fără a fi influențat de creșterea numărului de vehicule echipate cu faruri moderne, mai performante.

În paralel, testele independente efectuate de IIHS, care evaluează atât capacitatea de iluminare, cât și potențialul de orbire al farurilor, indică o îmbunătățire semnificativă a tehnologiei. Dacă în 2016 aproximativ 82% dintre sistemele de iluminare testate nu îndeplineau standardele de performanță, până în 2025 ponderea acestora a scăzut la 16%.

Potrivit specialiștilor, farurile mai eficiente asigură o iluminare mai bună a carosabilului, ceea ce contribuie la reducerea riscului de accidente, în special prin detectarea mai rapidă a pietonilor, bicicliștilor și obstacolelor.

Senzația de orbire resimțită de unii șoferi este explicată prin mai mulți factori, inclusiv poziționarea mai înaltă a farurilor la SUV-uri și vehicule de agrement, caracteristicile luminii emise de LED-uri, precum și sensibilitatea crescută la lumină a persoanelor în vârstă, ale căror reacții vizuale sunt mai lente.

Deși lumina intensă rămâne o problemă de confort pentru o parte dintre participanții la trafic, datele analizate de IIHS sugerează că beneficiile în materie de siguranță rutieră depășesc acest inconvenient, iar dezvoltările tehnologice urmăresc optimizarea echilibrului dintre vizibilitate și confort vizual.