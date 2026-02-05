Adoptarea vehiculelor electrice în California este asociată cu reduceri măsurabile ale poluării aerului, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Keck School of Medicine of USC.

Analiza arată că, între 2019 și 2023, cartierele care au înregistrat creșteri ale numărului de vehicule cu emisii zero (ZEV) au beneficiat de scăderi ale nivelurilor de dioxid de azot (NO₂), un poluant asociat direct cu traficul rutier.

Concret, pentru fiecare 200 de vehicule ZEV adăugate într-un cartier, concentrațiile de NO₂ au scăzut, în medie, cu 1,1%. Rezultatele sunt printre primele care confirmă, pe baza datelor din lumea reală, beneficiile pentru calitatea aerului ale vehiculelor electrice și hibride plug-in. Studiul a fost publicat de Phys.org.

Efecte rapide asupra calității aerului

Deși tranziția către vehicule electrice este promovată în principal ca o soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung, cercetătorii subliniază că efectele asupra calității aerului și sănătății publice pot fi observate mult mai rapid. Până acum, demonstrarea acestor beneficii a fost dificilă, în principal din cauza acoperirii limitate a stațiilor de monitorizare a poluării la nivelul solului.

O analiză anterioară, realizată în 2023 de aceeași echipă și bazată pe date de la aceste stații, sugera o legătură între creșterea numărului de ZEV și reducerea poluării. Totuși, concluziile nu erau definitive. Noul studiu folosește date satelitare de înaltă rezoluție, care permit o evaluare mai precisă a calității aerului la scară locală.

Metodologia studiului

Pentru această cercetare, California a fost împărțită în 1.692 de cartiere, definite prin unități geografice similare codurilor poștale. Cercetătorii au utilizat date publice de la Departamentul pentru Autovehicule al statului privind înmatriculările de ZEV în fiecare cartier. Categoria ZEV include vehicule complet electrice, hibride plug-in și vehicule pe hifrogen, dar exclude vehiculele grele, precum camioanele de livrare sau cele de mare tonaj.

Nivelurile de NO₂ au fost estimate cu ajutorul instrumentului satelitar TROPOMI (Tropospheric Monitoring Instrument), care furnizează măsurători zilnice ale poluanților atmosferici la nivel global. Pe baza acestor date, au fost calculate mediile anuale de NO₂ pentru fiecare cartier, în perioada 2019–2023.

Rezultate și implicații pentru sănătate

În intervalul analizat, numărul vehiculelor ZEV dintr-un cartier mediu a crescut cu 272. Majoritatea cartierelor au înregistrat creșteri cuprinse între 18 și 839 de vehicule. În paralel, scăderea nivelurilor de NO₂ a fost constant asociată cu aceste creșteri, indicând o îmbunătățire clară a calității aerului.

„Acest impact imediat asupra poluării aerului este foarte important, deoarece are și un impact imediat asupra sănătății”, a declarat Erika Garcia, profesor asistent în cadrul Keck School of Medicine și autoarea principală a studiului. Ea a subliniat că poluarea generată de trafic este asociată cu probleme respiratorii și cardiovasculare, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Și autoarea principală a analizei, Sandrah Eckel, profesor asociat la aceeași instituție, a evidențiat caracterul concret al rezultatelor. „Cercetarea noastră arată că tranziția către vehicule electrice produce deja diferențe măsurabile în aerul pe care îl respirăm”, a spus aceasta.

Verificarea concluziilor

Pentru a verifica validitatea concluziilor, cercetătorii au realizat mai multe analize suplimentare.

Au exclus anul 2020 pentru a limita efectele neobișnuite ale pandemiei, precum reducerea traficului. De asemenea, au ținut cont de variațiile prețurilor la combustibili și de creșterea muncii de la distanță. În plus, au confirmat că în zonele unde numărul vehiculelor pe benzină a crescut s-a observat o creștere corespunzătoare a poluării.

Rezultatele au fost replicate și folosind date actualizate de la stațiile de monitorizare la sol, pentru perioada 2012–2023, ceea ce întărește validitatea concluziilor.

Potrivit autorilor, studiul demonstrează că datele satelitare pot fi utilizate eficient pentru a urmări schimbările în poluarea aerului asociată arderii combustibililor fosili.

În etapa următoare, echipa analizează legătura dintre adoptarea vehiculelor ZEV și evoluția cazurilor de astm care ajung la camerele de urgență sau necesită spitalizare în California, cu scopul de a evalua efectele directe asupra sănătății publice.