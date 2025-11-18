dark
Tanczos Barna: Industria auto este un pilon strategic al economiei României / Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri este o frână pentru acest sector

Redacția TechRider
18 noiembrie 2025
Sursa foto: pexels
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă, marţi, că industria auto este un pilon strategic al economiei României, dar Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri, în forma în care este în prezent, este o frână pentru acest sector, transmite News.ro.

”Industria auto este un pilon strategic al economiei României. Pentru a-i păstra competitivitatea, trebuie să acţionăm acum. Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri este o frână pentru acest sector – susţin reducerea sau eliminara IMCA, în paralel cu aplicarea soluţiilor de prevenire a exportului de profit”, a scris, marţi după-amiază, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, de asemenea, trebuie adoptat în cel mai scurt timp creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare.

”Creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare trebuie adoptat în cel mai scurt timp posibil şi aplicat din 2026. Textul este deja pregătit la Ministerul Finanţelor şi poate fi aprobat imediat. Este o recunoaştere firească a faptului că industria auto investeşte masiv în inovare, cercetare şi dezvoltare, în tehnologii care trebuie susţinute”, a mai transmis vicepremierul.

Acesta a participat, marţi, la Forumul Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile organizat de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) .

”Am reafirmat parteneriatul Guvernului cu industria auto şi angajamentul de a o sprijini în continuare”, a mai transmis vicepremierul.

