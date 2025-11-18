Vicepremierul Tanczos Barna afirmă, marţi, că industria auto este un pilon strategic al economiei României, dar Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri, în forma în care este în prezent, este o frână pentru acest sector, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

”Industria auto este un pilon strategic al economiei României. Pentru a-i păstra competitivitatea, trebuie să acţionăm acum. Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri este o frână pentru acest sector – susţin reducerea sau eliminara IMCA, în paralel cu aplicarea soluţiilor de prevenire a exportului de profit”, a scris, marţi după-amiază, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, de asemenea, trebuie adoptat în cel mai scurt timp creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare.

”Creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare trebuie adoptat în cel mai scurt timp posibil şi aplicat din 2026. Textul este deja pregătit la Ministerul Finanţelor şi poate fi aprobat imediat. Este o recunoaştere firească a faptului că industria auto investeşte masiv în inovare, cercetare şi dezvoltare, în tehnologii care trebuie susţinute”, a mai transmis vicepremierul.

Acesta a participat, marţi, la Forumul Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile organizat de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) .

”Am reafirmat parteneriatul Guvernului cu industria auto şi angajamentul de a o sprijini în continuare”, a mai transmis vicepremierul.