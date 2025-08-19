Tesla a lansat un nou model pentru piața chineză / Model YL are șase locuri și costă aproximativ 47.000 de dolari

Producătorul american de mașini electrice Tesla a lansat oficial Model YL, un Model Y mai mare și care dispune de șase locuri. Reuters vorbește despre un preț de pornire de 339.000 de yuani chinezești, echivalentul a aproximativ 47.000 de dolari.

Autonomie de 751 km în ciclul CLTC

După câteva săptămâni de teasere, Tesla a lansat oficial noua versiune a modelului Y pe configuratorul său din China. Acesta are un preț de pornire de 339.000 de yuani, adică în jur de 47.000 de dolari. Asta rezultă o creștere în preț de 3.600 de dolari față de versiunea chineză a Model Y Long Range.

Are o autonomie de 751 km (466 mile) bazată pe ciclul de conducere CLTC, care oferă de obicei o autonomie mai mare decât standardele WLTP și EPA. Pentru comparație, versiunea mai mare atinge aproximativ aceeași autonomie ca și Modelul Y Long Range AWD mai mic, datorită bateriei sale mai mari.

Cea mai mare diferență față de versiunea normală este la interior, unde Model YL beneficiază de o altă compartimentare. În loc de două locuri în față și trei în spate, noul Model YL are trei rânduri de câte două locuri, iar pasagerii din rândul din mijloc beneficiază de cotiere electrice.

Luna trecută au fost publicate primele specificații și dimensiuni, confirmând o lungime cu aproximativ 180 mm mai mare, o înălțime cu aproximativ 24 mm mai mare și un ampatament cu 150 mm mai lung. Acum, Tesla a confirmat câteva caracteristici suplimentare, inclusiv un spațiu de depozitare de până la 2.539 litri și cotiere electrice în scaunele din al doilea rând. Producătorul auto estimează livrările în luna septembrie.