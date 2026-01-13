Renault a prezentat Filante, un nou model poziționat în segmentul E, care va juca un rol central în strategia internațională a grupului până în 2027. Vehiculul este destinat în principal piețelor din Coreea de Sud, Orientul Mijlociu și America Latină și va fi produs la uzina Renault din Busan, Coreea de Sud, searată într-un comunicat emis de compania Renault.

Modelul face parte din planul strategic internațional al Renault, care prevede lansarea a opt vehicule noi în afara Europei între 2024 și 2027, dintre care cinci în segmentele C și D. Potrivit companiei, obiectivul este ca o treime din vânzările realizate în afara Europei să fie reprezentate de vehicule hibride sau electrice până la finalul intervalului.

Un nume cu referințe istorice

Denumirea Filante trimite la două episoade din istoria Renault. Primul este Étoile Filante, un prototip din anii 1950 care a stabilit recorduri de viteză la Bonneville Salt Lake Flake. Al doilea se referă la utilizarea simbolului stelei pe modelele de top ale mărcii în anii 1930. În 2025, Renault a folosit deja acest nume pentru conceptul electric Filante Record 2025, care a stabilit un record de eficiență energetică.

Poziționare și piețe-țintă

Renault Filante este încadrat în segmentul E și completează gama Renault din Coreea de Sud, unde segmentele D și E reprezintă peste jumătate din piața auto. În această regiune, SUV-urile dețin aproximativ 16% din vânzări, iar segmentul E are o cotă de 26,2%.

Lansarea modelului este programată pentru martie 2026 în Coreea de Sud, urmând ca ulterior să fie introdus treptat pe unele piețe din America Latină, iar la începutul lui 2027 în statele din Golf.

Design și dimensiuni

Dezvoltat de Renault Technocentre din Franța în colaborare cu Renault Design Center Seul și finalizat în Coreea de Sud, Filante adoptă o arhitectură de tip crossover, situată între berlină și SUV. Modelul are o lungime de 4.915 mm, o lățime de 1.890 mm și o înălțime de 1.635 mm.

Designul exterior este caracterizat de o linie a plafonului coborâtă, un profil alungit și elemente aerodinamice accentuate. Partea frontală include o grilă tridimensională iluminată și faruri LED cu semnătură luminoasă specifică, iar spatele este marcat de stopuri LED subțiri și un spoiler suspendat.

Interior digitalizat și orientat spre confort

Habitaclul este configurat în jurul unui ansamblu digital format din trei ecrane de 12,3 inci, completate de un head-up display cu realitate augmentată de 25,6 inci. Sistemul multimedia OpenR Panorama este compatibil cu Android Automotive și permite utilizarea aplicațiilor și a comenzilor vocale.

Modelul oferă materiale textile și sintetice selectate cu accent pe durabilitate și reducerea impactului asupra mediului, precum și mai multe variante de ambianță interioară, în funcție de nivelul de echipare. Plafonul panoramic fix are o suprafață de 1,1 m².

Cu un ampatament de 2.820 mm, Renault Filante oferă un spațiu interior generos, în special pentru pasagerii din spate. Portbagajul are un volum de 633 de litri, care poate ajunge la 2.050 de litri cu bancheta rabatată.

Sisteme de asistență și conectivitate

Renault Filante este echipat cu peste 30 de sisteme de asistență pentru șofer, reunite sub denumirea Renault Easy Drive. Acestea includ conducere autonomă de nivel 2, frânare automată de urgență, recunoașterea indicatoarelor rutiere, camere 360° și parcare automată.

Pentru prima dată pe un model Renault, sunt introduse trei tehnologii noi: asistență la evitarea coliziunilor prin intervenție asupra direcției, oglindă retrovizoare digitală și un sistem de detectare a prezenței copiilor în habitaclu.

Actualizările software sunt realizate prin tehnologia FOTA (Firmware Over The Air), iar aplicația My Renault permite controlul de la distanță al unor funcții ale vehiculului.

Motorizare full hybrid de 250 CP

Renault Filante este disponibil cu un sistem full hybrid E-Tech de 250 CP, dezvoltat pe platforma CMA. Grupul motopropulsor combină un motor pe benzină de 1,5 litri turbo, de 150 CP, cu două motoare electrice, pentru o putere totală de 250 CP și un cuplu de până la 565 Nm.

Energia electrică este furnizată de o baterie litiu-ion de 1,64 kWh, care permite rularea în regim electric în mediul urban pentru o mare parte din timp. Consumul și emisiile sunt reduse comparativ cu un motor convențional pe benzină, emisiile declarate fiind de 106 g CO₂/km.

Transmisia este asigurată de o cutie automată multimodală, optimizată pentru funcționarea hibridă, iar șasiul a fost adaptat pentru a îmbunătăți confortul, stabilitatea și insonorizarea.