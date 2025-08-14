BMW pregătește un SUV off-road de lux, care va concura cu Mercedes Clasa G și Land Rover Defender

BMW pregătește un SUV de mari dimensiuni, cu dotări de lux și capacități off-road, care va concura cu Mercedes Clasa G și Land Rover Defender, scrie Autocar.

Modelul urmează să fie produs alături de X5, X6 și X7 la uzina germanilor din Spartanburg (SUA) începând cu 2029, va avea șapte locuri, și va fi primul model BMW cu abilități off-road reale conceput după 1937.

Între 1937 și 1940 BMW a construit un model cu abilități off-road pentru armata germană. Modelul era echipat cu tracțiune integrală și un motor de doi litri pe benzină care producea 50 de cai-putere, cuplat la o transmisie manuală cu cinci rapoarte. Totodată, avea trei diferențiale blocabile, iar la primele versiuni direcția era pe toate cele patru roți, ceea ce îi permitea modelului să aibă o rază de virare de doar 6,5 metri. Doar 3225 de unități au fost produse, însă, din punct de vedere tehnic, modelul rămâne emblematic pentru BMW.

Noul SUV cu 7 locuri, care are nume de cod G74, este gândit pentru duce BMW în zona off-roaderelor de lux, dominată în prezent de Mercedes prin Clasa G și de Land Rover Defender.

Potrivit Autocar, un manager BMW a declarat pentru publicație că proiectul era plănuit de ceva vreme: „Suntem conștienți de potențialul unui asemenea model. Este mai mult decât la nivel de discuție. Plănuim asta de ceva timp. Cu siguranța va avea nevoie de un motor cu combustie internă”.

Încă nu se cunosc detalii despre design, însă este de așteptat ca noul model să combine elemente din generația Neue Klasse a BMW cu trăsături clasice mai dure.

Este de așteptat ca modelul să aibă o gardă la sol mai mare, o suspensie cu cursă mai lungă pentru performanțe mai bune pe teren accidentat și unghiuri de atac, degajare și rampă mai mari decât orice model actual BMW.

Noul off-roader BMW va oferi trei rânduri de scaune, cu un total de șapte locuri, poziționate într-un habitaclu de lux. Va fi disponibil pe toate piețele unde constructorul german este prezent și ar putea purta numele X8, prevăzut inițial pentru o variantă tip coupe a marelui X7.

Detaliile tehnice rămân necunoscute, însă este de așteptat ca șasiul să împrumute elemente de la X5 și X7, cu suspensie pneumatică, până la trei diferențiale blocabile, tracțiune integrală și patru roți directoare pentru un plus de agilitate pe teren accidentat și de stabilitate la viteze ridicate.

Deși Autocar scrie că marele SUV BMW a fost plănuit cu un motor cu combustie internă, menționează totodată că nu este exclusă și o variantă electrică a acestuia.

Pe lângă concurența consacrată venită din partea Mercedes Clasa G și Land Rover Defender, G74 ar putea concura cu valul de modele off-road electrificate venite din China, precum BYD Yangwang U8, GWM Tank 700, dar și cu americanul Rivian R1S.