Tesla putea evita plata a 243 de milioane de dolari pentru accidentul fatal din 2019 / Avea șansa de a ajunge la o înțelegere pentru 60 de milioane de dolari

Cu câteva luni înainte ca un juriu să acorde un verdict de 242,5 milioane de dolari împotriva Tesla pentru vinovăția sa într-un accident mortal din 2019, producătorul auto a avut șansa de a ajunge la o înțelegere pentru 60 de milioane de dolari. În schimb, Tesla a respins această ofertă, conform unor documente juridice obținute de Reuters.

Un om a murit din cauza sistemului Autopilot

Decesul a fost cauzat de o eroare a sistemului de pilot automat Enhanced Autopilot, atunci când George McGee, proprietarul unui Tesla Model S, a scăpat telefonul mobil în timp ce conducea. Mașina, în loc să oprească, a accelerat printr-o intersecție cu o viteză 100 km/h şi a lovit o mașină parcată, în spatele căreia se aflau două persoane.

Jurații au acordat moștenitorilor lui Naibel Benavides Leon, care a murit, și iubitului ei, Dillon Angulo, care a fost grav rănit, despăgubiri compensatorii în valoare totală de 129 de milioane de dolari, plus 200 de milioane de dolari despăgubiri punitive. Tesla a fost găsită responsabilă pentru 33% din despăgubirile compensatorii, adică 42,6 milioane de dolari, și pentru toate despăgubirile punitive.

Tesla a negat orice încălcare a legii și a declarat că verdictul „nu face decât să afecteze siguranța automobilelor și să pună în pericol eforturile Tesla și ale întregii industrii de a dezvolta și implementa tehnologii care salvează vieți”. Tesla a declarat că va face apel. Avocații reclamanților au declarat că procesul a fost primul care a implicat moartea din culpă a unei terțe părți ca urmare a utilizării sistemului Autopilot.

Tesla s-a confruntat cu procese similare privind capacitățile de conducere autonomă ale vehiculelor sale, dar acestea au fost soluționate sau respinse fără a ajunge în instanță.