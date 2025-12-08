Producătorul britanic de motoare electrice YASA a prezentat un prototip de motor electric integrat în roată care stabilește un nou record neoficial de densitate a puterii. Sistemul dezvoltă peste 1.000 de cai putere pe fiecare roată și ar putea schimba modul în care sunt proiectate viitoarele vehicule electrice, potrivit unui comunicat de presă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Specificații tehnice impresionante

Motorul cântărește doar 12,7 kilograme și oferă o putere maximă de 750 kW, echivalentul a aproximativ 1.005 CP. Puterea maximă reprezintă nivelul de vârf pe care un motor îl poate livra pentru perioade foarte scurte de timp. Este folosită la accelerații puternice sau în condiții de solicitare extremă. Această valoare nu poate fi menținută constant, din cauza limitărilor termice și mecanice.

Puterea continuă, adică nivelul de putere care poate fi susținut pe termen lung în regim stabil de funcționare, este cuprinsă între 350 și 400 kW, adică între 469 și 536 CP. Aceasta este puterea folosită în cele mai multe situații reale de rulare, precum deplasarea constantă sau rularea la viteze ridicate pe durate mai lungi.

Densitate de putere record

Motorul atinge o densitate de putere de 59 kW/kg, o valoare mult peste standardele actuale din industrie. Tim Woolmer, fondatorul și directorul tehnologic al companiei, afirmă că motorul este suficient de ușor pentru a fi montat direct în interiorul roții, fără a crește masa totală a vehiculului. El precizează că sistemul este „neutru din punct de vedere al masei„.

Invertor de putere avansat

Motorul este asociat cu un invertor dublu care cântărește 15 kilograme. Acesta oferă o densitate de 100 kW/kg, dublu față de valorile obișnuite ale electronicii de putere. Motorul și invertorul formează împreună un grup motopropulsor complet integrat în roată.

Economie de masă semnificativă

Sistemul este echipat și cu frânare regenerativă avansată. Energia este recuperată la decelerare și refolosită. Potrivit estimărilor companiei, acest lucru ar putea permite eliminarea frânelor de pe puntea spate și a arborilor de transmisie. O conversie clasică ar putea reduce masa vehiculului cu aproximativ 200 de kilograme. În cazul unor platforme proiectate de la zero pentru acest sistem, economia de masă ar putea ajunge la 500 de kilograme.

Reducerea greutății îmbunătățește accelerația și autonomia. Un vehicul mai ușor consumă mai puțină energie. Designul compact eliberează și mai mult spațiu pentru baterii, pasageri sau aerodinamică.

Versatilitate și aplicații

Sistemul este gândit să fie scalabil și poate fi adaptat pentru mai multe tipuri de vehicule, de la hypercaruri la modele electrice de performanță. Arhitectura permite reducerea numărului de componente mecanice și o regândire completă a layoutului clasic.

Dezvoltare și perspective

Un prototip complet funcțional este în curs de dezvoltare, cu sprijinul Advanced Propulsion Centre din Marea Britanie. Primele versiuni sunt destinate vehiculelor de performanță extremă. Ulterior, vor apărea variante pentru aplicații mai largi.

„Tehnologia noastră rezolvă limitările actuale ale sistemelor cu motoare integrate în roată. Este un pas important către vehicule electrice mai ușoare, mai eficiente și mai performante”, a declarat Joerg Miska, CEO-ul YASA.

Despre YASA

YASA este o subsidiară deținută integral de Mercedes-Benz din 2021. În același timp, compania furnizează motoare și pentru Ferrari și Lamborghini, inclusiv pentru modelele SF90, Revuelto și Temerario.