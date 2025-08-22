Tesla scumpește cea mai puternică versiune a camionetei Cybertruck cu 15.000 de dolari / Celelalte versiuni nu sunt afectate de scumpiri

Cea mai scumpă versiune a camionetei electrice Tesla Cybertruck a suferit o majorare de preț în Statele Unite ale Americii. Publicația InsideEV vorbește despre o scumpire de 15.000 de dolari a versiunii de top a camionetei, numită Cyberbeast, făcută peste noapte și fără vreun anunț prealabil.

Pachetul Luxe este obligatoriu pentru Cyberbeast

Scumpirea vine prin introducerea unui pachet obligatoriu pentru cei care vor să cumpere versiunea de top a camionetei Tesla. Pachetul Luxe oferă serviciul de conducere autonomă supervizată Full Self-Driving (FSD) care costă de obicei 8.000 de dolari, precum și Supercharging nelimitat, un pachet de servicii premium pe patru ani și conectivitate premium.

Asta înseamnă că cine vrea să achiziționeze cel mai puternic și mai rapid Cybertruck, Cyberbeast cu trei motoare, trebuie să scoată din buzunar 117.235 de dolari, chiar dacă nu are nevoie de opțiunile suplimentare. Prețul nu include creditul fiscal federal de 7.500 de dolari, care nu e disponibil pentru această versiune când se cumpără cu bani lichizi, pentru că prețul de listă e peste 80.000 de dolari.

Cu opțiunile suplimentare și prețul mai mare, Cybertruck Cyberbeast costă acum aproape la fel ca un Rivian R1T cu patru motoare, care:

Vânzări foarte slabe pentru Cybertruck

Schimbarea survine în contextul în care vânzările modelului Cybertruck au fost foarte slabe. În al doilea trimestru, controversatul pick-up electric cu forme unghiulare a înregistrat cele mai slabe cifre de vânzări din ultimul an, cu doar 4.306 unități vândute în trei luni.

Tesla a luat o decizie similară pentru modelele Model S și Model X, care se vând slab, la sfârșitul săptămânii trecute. Compania a adăugat același pachet Luxe obligatoriu la ambele modele, majorând prețul final cu 10.000 de dolari.

Având în vedere performanțele slabe ale vânzărilor modelelor S, X și Cybertruck, Tesla se bazează de mult timp pe modelele 3 și Y, cu volum mare de vânzări, pentru a genera profit. Cu toate acestea, decizia de a scumpi și mai mult cele mai scumpe mașini ale sale, dotându-le cu caracteristici pe care oamenii nu le doresc, cel mai probabil nu va contribui la îmbunătățirea situației.

Singura modalitate de a achiziționa un Cybertruck fără caracteristici suplimentare este să optezi pentru o versiune mai ieftină, fie Long Range, la 72.235 de dolari, fie All-Wheel Drive, la 82.235 de dolari.