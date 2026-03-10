Interesul românilor pentru automobilele provenite din China continuă să crească la începutul lui 2026. Datele oficiale publicate de DRPCIV arată că, în lunile ianuarie și februarie, în România au fost înmatriculate peste 1.600 de automobile aparținând unor mărci chinezești sau dezvoltate în China.

Statisticile indică o tendință tot mai clară: clienții se orientează în special către SUV-uri electrificate și modele hibride. Iar competiția dintre producătorii asiatici începe să se vadă tot mai clar și în cifrele pieței locale.

BYD domină clasamentul înmatriculărilor

În fruntea clasamentului se află BYD. Marca chineză a ajuns la 564 de automobile înmatriculate în România în primele două luni ale anului, potrivit datelor DRPCIV, citate de Promotor.

Cele mai căutate modele sunt Dolphin Surf și Seal U DM-i. Dolphin Surf a înregistrat 212 unități, în timp ce Seal U DM-i a ajuns la 190 de unități, confirmând interesul ridicat pentru modele electrificate.

În continuarea clasamentului BYD se regăsesc Sealion 7, cu 54 de unități, și Atto 2, cu 46 de unități înmatriculate. Alte modele care apar în statistici sunt Seal 5 DM (27 unități), Seal (16 unități), Seal 6 DM-i (13 unități), Seal U (4 unități) și Seal 6 DM-i Touring (2 unități).

Chery urcă puternic pe piața locală

Pe locul al doilea între mărcile chinezești se află Chery, cu 530 de automobile înmatriculate în România în ianuarie și februarie 2026.

Cel mai popular model este SUV-ul Tiggo 4 Hybrid, care a ajuns la 190 de unități. Urmează Tiggo 8, cu 155 de unități.

În oferta mărcii se mai regăsesc Tiggo 7, în două variante, care însumează 128 de unități, precum și Tiggo 9, cu 57 de unități înmatriculate.

MG și Geely completează topul

Pe locul trei în clasamentul mărcilor chinezești se află MG, cu 241 de automobile înmatriculate în primele două luni ale anului.

Cel mai popular model este MG4 Electric, care a ajuns la 93 de unități. MG ZS a înregistrat 57 de unități, iar MG HS Hybrid+ a ajuns la 58 de unități. În statistici apar și alte modele ale mărcii: MG3 Hybrid+ (18 unități), MG HS (11 unități), MG5 EV (3 unități) și MG EHS Plug-in Hybrid (1 unitate).

Geely ocupă locul patru, cu 125 de automobile înmatriculate în aceeași perioadă.

Modelul Cityray domină oferta mărcii, cu 77 de unități. Urmează Coolray, cu 31 de unități, și Starray, cu 16 unități. În statistici apare și modelul Geely EX5, însă cu o singură unitate înmatriculată.

Alte mărci chinezești prezente pe piața din România

În afara principalilor jucători, mai multe mărci chinezești încep să își facă loc, chiar dacă volumele sunt încă reduse.

Leapmotor a înregistrat 68 de unități în primele două luni ale anului. Modelul electric de oraș T03 domină clar vânzările, cu 64 de unități, în timp ce SUV-ul C10 apare în statistici cu 4 unități.

Marca Lynk & Co a ajuns la 19 unități înmatriculate. Modelul 08 conduce clasamentul intern, cu 10 unități, urmat de 02 cu 5 unități și 01 cu 4 unități.

Omoda a înregistrat 27 de automobile. Modelul Omoda 9 a adunat 16 unități, Omoda 5 a ajuns la 8 unități, iar versiunea electrică Omoda 5 EV apare în statistici cu 3 unități.

În clasament apare și marca premium Zeekr, cu 4 automobile înmatriculate în România. Modelele 001, 7X și X sunt prezente cu câte o unitate fiecare, iar modelul 7X apare și în ianuarie cu încă o unitate.

SUV-urile electrificate domină cererea

Per ansamblu, datele DRPCIV sugerează că mărcile chinezești încep să își consolideze poziția pe piața auto din România. Strategia pare să funcționeze: modele electrice sau hibride, echipate bine și oferite la prețuri competitive.

Nu este întâmplător că majoritatea modelelor care apar în statisticile de înmatriculare sunt SUV-uri compacte sau de familie.

Primele două luni din 2026 indică, astfel, o tendință clară. Mărcile auto chinezești devin tot mai vizibile pe piața locală și ar putea avea o pondere mai mare în statisticile auto din România pe parcursul acestui an.