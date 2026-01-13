Toyota Motor și-a păstrat în 2025, pentru al șaselea an la rând, poziția de cel mai mare producător auto din lume în funcție de vânzări, după ce grupul Volkswagen AG a publicat rezultatele pentru anul trecut, care rămân sub nivelul atins de compania japoneză chiar și doar în primele 11 luni ale anului, potrivit DPA și Kyodo, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În intervalul ianuarie–noiembrie 2025, Toyota a comercializat la nivel global 10,32 milioane de vehicule, în timp ce constructorul german a raportat pentru întregul an vânzări totale de 8,98 milioane de unități, în scădere cu 0,5% față de 2024.

Toyota se află pe primul loc în clasamentul mondial al vânzărilor auto începând din 2020.

Luând în calcul și subsidiarele Hino Motors și Daihatsu, Toyota se află pe primul loc în clasamentul mondial al vânzărilor auto începând din 2020.

Pentru Volkswagen, China – cea mai mare piață auto din lume și una esențială pentru grup – a consemnat un recul de aproximativ 8% al vânzărilor, până la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul concurenței tot mai puternice din partea producătorilor locali.

Volkswagen AG a raportat evoluții pozitive

Scăderi semnificative au fost înregistrate și în America de Nord, unde vânzările au coborât cu 10,4% anul trecut, în contextul taxelor vamale introduse de președintele Donald Trump.

În contrast, Volkswagen AG a raportat evoluții pozitive în alte regiuni. În Europa, vânzările au crescut cu 3,8%, ajungând la 3,38 milioane de vehicule, iar în America de Sud avansul a fost și mai pronunțat, de 11,6%, până la 663.000 de unități.

La nivel global, livrările de vehicule electrice ale grupului Volkswagen au urcat cu 32% în 2025, la 983.100 de unități, cu performanțe semnificativ mai bune în Europa și Statele Unite comparativ cu anul precedent.

Concurență acerbă din China

„Concurența acerbă din China, taxele vamale și eliminarea subvențiilor pentru vehiculele electrice în SUA ne-au pus presiune pe afaceri. În același timp, ne-am consolidat considerabil poziția în Europa, în pofida apariției unor noi competitori, iar în America de Sud ne-am majorat cota de piață”, a declarat Marco Schubert, membru în board și responsabil de vânzările mărcii Audi, parte a grupului Volkswagen.

Analiștii avertizează că anul 2026 ar putea reprezenta un test dificil pentru segmentul vehiculelor electrice, pe fondul expansiunii accelerate a producătorilor chinezi și al cererii inegale din partea consumatorilor din Asia și Europa.