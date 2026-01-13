dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Toyota rămâne cel mai vândut producător auto din lume pentru al șaselea an consecutiv

Redacția TechRider
13 ianuarie 2026
toyota-hilux-camioneta
Sursa foto: Toyota
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Toyota Motor și-a păstrat în 2025, pentru al șaselea an la rând, poziția de cel mai mare producător auto din lume în funcție de vânzări, după ce grupul Volkswagen AG a publicat rezultatele pentru anul trecut, care rămân sub nivelul atins de compania japoneză chiar și doar în primele 11 luni ale anului, potrivit DPA și Kyodo, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

În intervalul ianuarie–noiembrie 2025, Toyota a comercializat la nivel global 10,32 milioane de vehicule, în timp ce constructorul german a raportat pentru întregul an vânzări totale de 8,98 milioane de unități, în scădere cu 0,5% față de 2024.

Toyota se află pe primul loc în clasamentul mondial al vânzărilor auto începând din 2020.

Luând în calcul și subsidiarele Hino Motors și Daihatsu, Toyota se află pe primul loc în clasamentul mondial al vânzărilor auto începând din 2020.

Pentru Volkswagen, China – cea mai mare piață auto din lume și una esențială pentru grup – a consemnat un recul de aproximativ 8% al vânzărilor, până la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul concurenței tot mai puternice din partea producătorilor locali.

Volkswagen AG a raportat evoluții pozitive

Scăderi semnificative au fost înregistrate și în America de Nord, unde vânzările au coborât cu 10,4% anul trecut, în contextul taxelor vamale introduse de președintele Donald Trump.

În contrast, Volkswagen AG a raportat evoluții pozitive în alte regiuni. În Europa, vânzările au crescut cu 3,8%, ajungând la 3,38 milioane de vehicule, iar în America de Sud avansul a fost și mai pronunțat, de 11,6%, până la 663.000 de unități.

La nivel global, livrările de vehicule electrice ale grupului Volkswagen au urcat cu 32% în 2025, la 983.100 de unități, cu performanțe semnificativ mai bune în Europa și Statele Unite comparativ cu anul precedent.

Concurență acerbă din China

„Concurența acerbă din China, taxele vamale și eliminarea subvențiilor pentru vehiculele electrice în SUA ne-au pus presiune pe afaceri. În același timp, ne-am consolidat considerabil poziția în Europa, în pofida apariției unor noi competitori, iar în America de Sud ne-am majorat cota de piață”, a declarat Marco Schubert, membru în board și responsabil de vânzările mărcii Audi, parte a grupului Volkswagen.

Analiștii avertizează că anul 2026 ar putea reprezenta un test dificil pentru segmentul vehiculelor electrice, pe fondul expansiunii accelerate a producătorilor chinezi și al cererii inegale din partea consumatorilor din Asia și Europa.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...