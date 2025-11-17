Industria auto italiană se pregătește pentru un salt tehnologic fără precedent. Grupul Sapa, unul dintre cei mai mari producători de componente auto din Italia, cu o cifră de afaceri de aproximativ 650 de milioane de euro, a anunțat un parteneriat strategic cu Wandercraft, o companie franceză specializată în exoschelete și robotică umanoidă, informează IlSole24ore.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acordul prevede integrarea roboților humanoizi în fluxul de producție al fabricii Sapa din Arpaia, provincia Benevento, unde sunt realizate componente pentru Stellantis și Iveco. Primele teste vor începe în primul trimestru din 2026, cu patru roboți Calvin-40, modelul modular și autonom dezvoltat de Wandercraft pentru manipularea sarcinilor grele.

De la exoschelete la humanoizi industriali

Colaborarea Sapa–Wandercraft se înscrie în contextul unei alianțe mai ample. Compania de robotică a intrat recent într-un parteneriat cu Grupul Renault, care a și investit în firmă, acolo unde a prelat o participație minoritară. În acest ecosistem, fabrica din Arpaia devine primul loc din Italia în care roboții umanoizi sunt integrați direct în procesele industriale ale unui furnizor.

Pentru Sapa, proiectul reprezintă o continuare a strategiei sale de modernizare și extindere. După achiziția producătorului german Megatech, compania a înregistrat o creștere accelerată a veniturilor între 2022 și 2024 (o rată anuală de peste 18%), iar consolidarea Megatech a împins cifra de afaceri estimată pentru 2025 către 650 de milioane de euro.

„Sapa a fost întotdeauna în avangarda inovației, atât în producția de componente, cât și în automatizarea industrială. Parteneriatul cu Wandercraft reprezintă un pas firesc către fabricile viitorului”, precizează Consiliul de Administrație al companiei.

Ce vor face roboții în fabrica Sapa

Prima fază de testare se va concentra pe unele dintre cele mai dificile activități din producția de componente auto: manipularea repetitivă, precisă și rapidă a pieselor voluminoase și grele. Calvin-40, robotul umanoid dezvoltat de Wandercraft, este conceput exact pentru astfel de sarcini.

Sapa și Wandercraft vor dezvolta împreună scenarii de utilizare care reproduc fidel condițiile reale de producție. Obiectivul este adaptarea roboților la un mediu industrial intens, unde ritmul este ridicat, sarcinile sunt variate, iar siguranța este esențială.

„Fiecare aplicație a lui Calvin-40 va fi proiectată special pentru a obține performanțe maxime în mediile de producție.Credem că inteligența umanoidă începe cu stăpânirea unor sarcini specifice și cu impact major”, se arată în comunicatul comun.

O premieră pentru Italia

Integrarea roboților umanoizi direct în linia de producție reprezintă o noutate absolută pentru industria italiană. Dacă testele vor fi un succes, modelul ar putea fi extins în toate celelalte uzine ale grupului și, eventual, adoptat pe scară largă în industria auto europeană.