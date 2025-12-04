Toyota a anunțat o serie de îmbunătățiri pentru primul său model electric lansat în Europa, bZ4X. Actualizarea vine la aproximativ trei ani de la lansare și aduce modificări substanțiale la baterii, motoare și tehnologie, potrivit unui comunicat de presă.

Baterii noi de la Panasonic

Cea mai importantă schimbare este la nivel de baterii. Toyota a înlocuit vechile baterii LG cu unele produse de parteneriatul Prime Planet Energy & Solutions (PPES), în care compania japoneză colaborează cu Panasonic.

Gama include acum două variante:

Baterie de 57,7 kWh pentru versiunea cu tracțiune față

Baterie de 73,1 kWh pentru versiunea superioară și pentru cea 4×4

Autonomia declarată ajunge la 444 km pentru bateria mică și 569 km pentru bateria mare cu tracțiune față. Noile baterii au și timpi mai rapizi de încărcare. Sistemul suportă acum încărcare AC de 22 kW.

Motoare mai puternice

Toyota oferă trei variante de putere pentru noul bZ4X:

123 kW (167 CP) pe versiunea entry, cu consum de 13,9 kWh/100 km

165 kW (224 CP) pe versiunea cu baterie mare și tracțiune față

252 kW (343 CP) pe versiunea cu tracțiune integrală

Sistemul folosește punți electrificate eAxle, care integrează motorul, cutia de viteze și invertorul. Valorile de consum cresc dacă mașina are jante de 20 de inchi, iar autonomia scade în acest caz.

Design exterior actualizat

La exterior, modificările sunt vizibile mai ales în partea frontală. Toyota a redesenat farurile și a adăugat o nouă lumină LED care conectează blocurile optice. Grila a fost de asemenea redesenată pentru un aspect mai fresh.

Interior complet nou

Bordul a primit o redesenare completă. Principalele noutăți includ:

Ecran multimedia de 14 inchi

Consolă centrală de tip „insulă digitală”

Ecran de 7 inchi pentru date despre încărcare și starea bateriei

Ecranul arată puterea de încărcare în timp real și timpul rămas până la încărcarea la 80%. Sistemul de navigație recomandă acum trasee pe baza stațiilor de încărcare disponibile, ținând cont de starea bateriei și autonomia rămasă. Funcția este dinamică și oferă recomandări în timp real.

Tehnologii noi

Toyota oferă opțional un acoperiș solar care suplimentează energia bateriei. Conform testelor companiei, acoperișul generează energie pentru aproximativ 1.800 km la 2.200 de ore de expunere la soare anual.

Direcția beneficiază de un sistem nou de control. Acesta prezice evoluția traseului pe baza mai multor factori și modifică cuplul transmis punților pentru un viraj mai bun.

Pe versiunea cu tracțiune integrală, capacitățile off-road sunt gestionate de tehnologiile X-Mode și Grip Control, dezvoltate împreună cu Subaru. Aceste funcții ajustează performanța mașinii pe noroi sau zăpadă.

Disponibilitate și vânzări

Toyota declară că a vândut până acum peste 150.000 de unități bZ4X. Acest volum poziționează modelul în topul vânzărilor din segmentul B-SUV electric.

Noul bZ4X este disponibil pentru comenzi pe piețele europene din decembrie 2025, inclusiv în România. Lansarea oficială pe toate piețele europene va avea loc la începutul anului 2026, când vor începe și livrările modelelor comandate.