Toyota și Mazda pornesc testele Sweep în Hiroshima / Cât câștigă industria din bateriile reutilizate

Toyota și Mazda au început testele de teren ale Sistemului de Stocare a Energiei Sweep, dezvoltat de Toyota, la uzina Mazda din Hiroshima, Japonia. Proiectul urmărește evaluarea modului în care bateriile provenite de la vehicule electrificate pot fi folosite în aplicații staționare pentru gestionarea consumului și producției de energie la nivelul unei fabrici, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Mazda.

În cadrul testelor, sistemul energetic al campusului central Mazda, singurul sistem de producere a energiei operat de un constructor auto în Japonia, este interconectat cu soluția Toyota prin propriile platforme de management energetic.

Obiectivul este verificarea încărcării și descărcării în condiții stabile și eficiente. Se urmărește tenuarea fluctuațiilor în alimentarea cu energie electrică provenind de la surse regenerabile dependente de condițiile meteorologice, cum ar fi energia solară sau eoliană, contribuind la atenuarea cerințelor rețelei și la consolidarea utilizării energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Mazda aduce infrastructura, Toyota aduce platforma

Inițiativa se înscrie în demersul mai amplu de construire a unui ecosistem al bateriilor, asociat celor șapte provocări prioritare ale industriei auto din Japonia, coordonate de Asociația Producătorilor de Automobile din Japonia. Un element central îl reprezintă reutilizarea durabilă a bateriilor, inclusiv a celor provenite de la vehicule electrificate, pentru a susține aprovizionarea cu resurse critice și reziliența lanțului de furnizare.

Toyota și Mazda afirmă că vor continua să abordeze aceste provocări printr-o strategie cu multiple căi tehnologice, cu scopul reducerii emisiilor și al consolidării competitivității sectorului.

Notă tehnică: sistemul Sweep poate comuta rapid fluxul de energie pentru fiecare baterie, permițând funcționarea în același ansamblu a unităților noi alături de baterii degradate sau cu capacități diferite.