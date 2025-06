VIDEO Un SUV a lovit mai mulți pietoni în fața unei școli din Beijing / Poliția chineză susține că a fost vorba despre „o manevră greșită”

Un accident rutier a avut loc în Beijing, unde un bărbat în vârstă de 35 de ani a intrat pe trotuarul din fața unei școli și a lovit nouă pietoni, relatează News.ro.

Conform investigațiilor preliminare, un bărbat de 35 de ani s-a ciocnit cu un pieton din cauza unei manevre necorespunzătoare în timp ce conducea un SUV spre locul unde s-a produs accidentul, iar rănitul a fost transportat imediat la spital pentru tratament.

Dintr-o postare pe rețeaua de socializare X, înțelegem că numeroase persoane, majoritatea elevi, au fost implicați în accident, unul dintre ei murind pe loc. În imagini apare și SUV-ul care a intrat în grupul de oameni, prins între un copac și gardul Școlii Primare nr. 1 Miyun, locul unde s-a întâmplat accidentul.

Several children were reportedly injured and seen lying on a road near a primary school in Beijing after a car hit them and then crashed into a fence. https://t.co/1RvZbZJc7T