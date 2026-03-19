Federația transportatorilor cere plafonarea adaosurilor la carburanți

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) propune un set de măsuri pentru stabilizarea prețurilor la carburanți și susținerea companiilor de transport, printre care se numără limitarea adaosurilor comerciale și reducerea presiunii fiscale din sector, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al IMM România, una dintre principalele propuneri vizează eliminarea ICAS (impozitul pe cifra de afaceri) pentru firmele din distribuția de combustibili. FORT susține că această măsură ar diminua presiunea fiscală și ar permite ca eventualele scăderi de cost să se reflecte mai rapid în prețurile de la pompă.

În paralel, organizația propune plafonarea adaosurilor comerciale pe întreg lanțul de distribuție, de la producător la distribuitor și până la comerciantul final. Scopul este o formare mai transparentă a prețurilor și limitarea acumulării succesive de marje comerciale.

Ca soluție de ultimă instanță, transportatorii recomandă și plafonarea prețului final la pompă în situații de volatilitate extremă sau disfuncționalități majore ale pieței, pentru a proteja consumatorii și economia de creșteri nejustificate.

FORT subliniază că propunerile nu urmăresc distorsionarea pieței, ci stabilizarea acesteia și menținerea competitivității operatorilor români, într-un sector puternic dependent de costul combustibilului.