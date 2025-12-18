Decizia Comisiei Europene de a renunța la termenul-limită din 2035 pentru eliminarea completă a mașinilor cu motoare cu combustie internă oferă industriei auto europene mai multă flexibilitate pe termen scurt, însă tranziția către vehicule electrice rămâne inevitabilă, spun analiști și experți din industrie, potrivit Reuters.

Propunerile prezentate marți de Bruxelles ar permite comercializarea și după 2035 a unor tehnologii intermediare, precum hibridele plug-in, vehiculele electrice cu autonomie extinsă, care folosesc un motor termic pentru reîncărcarea bateriei, și chiar anumite modele convenționale. Măsura vine pe fondul presiunilor exercitate de producătorii auto europeni, care încearcă să recupereze decalajul față de rivalii chinezi, mai avansați în electrificare și mai competitivi din punct de vedere al costurilor.

Flexibilitate pentru producători, dar direcția rămâne electrică

Analiștii consideră că relaxarea regulilor nu reprezintă o renunțare la electrificare, ci o ajustare a ritmului tranziției. „Comisia a permis industriei auto europene să facă alegeri și să aibă o șansă reală de a concura”, a declarat Phil Dunne, director general al firmei de consultanță Grant Thornton Stax.

Potrivit acestuia, perioada suplimentară ar putea fi folosită pentru dezvoltarea unor vehicule electrice mai accesibile, capabile să concureze cu modelele produse în China, atât din punct de vedere al prețului, cât și al tehnologiei.

Impact diferențiat în funcție de segment

Pentru mărcile premium, precum Mercedes-Benz și BMW, noile reguli permit extinderea vânzărilor de hibride plug-in, o tehnologie de tranziție care combină motoarele electrice cu cele termice. În paralel, constructorii axați pe volume mari, precum Stellantis și Renault, ar putea beneficia de introducerea unei noi categorii de vehicule electrice mici, subvenționate suplimentar, destinate în special mediului urban.

Comisia Europeană a propus ca modelele electrice compacte fabricate în Europa să primească credite suplimentare, într-o încercare de a sprijini producția locală și de a consolida lanțurile industriale regionale.

Diferențe transatlantice în politicile privind EV

Abordarea Uniunii Europene contrastează puternic cu cea a Statelor Unite, unde administrația președintelui Donald Trump a redus sprijinul pentru vehiculele electrice. În Europa, chiar și cu ajustări de calendar, electrificarea rămâne pilonul central al strategiei industriale și climatice pe termen lung.