dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
4 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Comisia Europeană ia în calcul eliminarea tarifelor vamale pentru mașinile electrice Volkswagen construite în China

Ștefan Munteanu
4 decembrie 2025
Volkswagen ID.3
Sursa foto: Volkswagen
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Comisia Europeană a început o revizuire a taxelor antidumping împotriva subvențiilor pentru vehiculele electrice Volkswagen, construite în China, care ar putea duce la înlocuirea acestora cu un angajament privind preț minim, a transmis Jurnalul Oficial al UE, preluat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Comisia, care a stabilit tarifele pentru vehiculele electrice fabricate în China în octombrie 2024, a declarat că a primit o ofertă de angajament din partea VW Anhui și că revizuirea sa va evalua dacă aceasta este acceptabilă și de pus în practică/

Volkswagen a direcționat solicitarea către filiala spaniolă a grupului, Seat, al cărei SUV complet electric Tavascan este fabricat în China pentru export sub mărcile Seat și Cupra. Un purtător de cuvânt al Seat nu a răspuns imediat.

Uzina Volkswagen din Anhui este o societate mixtă deținută majoritar împreună cu grupul auto chinez JAC Automobile.

Conform regulilor UE în vigoare din octombrie 2024, exporturile din uzina Volkswagen Anhui sunt supuse unui tarif de 20,7%, care a fost descris de afacerea Seat/Cupra drept o amenințare serioasă la adresa mărcilor.

Comisia a declarat în aprilie că a convenit cu China să analizeze stabilirea unor prețuri minime pentru vehiculele electrice fabricate în China în locul tarifelor, dar a insistat că orice prețuri minime vor trebui să fie la fel de eficiente și aplicabile ca tarifele.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...