Comisia Europeană a început o revizuire a taxelor antidumping împotriva subvențiilor pentru vehiculele electrice Volkswagen, construite în China, care ar putea duce la înlocuirea acestora cu un angajament privind preț minim, a transmis Jurnalul Oficial al UE, preluat de Reuters.

Comisia, care a stabilit tarifele pentru vehiculele electrice fabricate în China în octombrie 2024, a declarat că a primit o ofertă de angajament din partea VW Anhui și că revizuirea sa va evalua dacă aceasta este acceptabilă și de pus în practică/

Volkswagen a direcționat solicitarea către filiala spaniolă a grupului, Seat, al cărei SUV complet electric Tavascan este fabricat în China pentru export sub mărcile Seat și Cupra. Un purtător de cuvânt al Seat nu a răspuns imediat.

Uzina Volkswagen din Anhui este o societate mixtă deținută majoritar împreună cu grupul auto chinez JAC Automobile.

Conform regulilor UE în vigoare din octombrie 2024, exporturile din uzina Volkswagen Anhui sunt supuse unui tarif de 20,7%, care a fost descris de afacerea Seat/Cupra drept o amenințare serioasă la adresa mărcilor.

Comisia a declarat în aprilie că a convenit cu China să analizeze stabilirea unor prețuri minime pentru vehiculele electrice fabricate în China în locul tarifelor, dar a insistat că orice prețuri minime vor trebui să fie la fel de eficiente și aplicabile ca tarifele.