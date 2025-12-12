Comisia Europeană analizează posibilitatea de a acorda automobilelor hibride un răgaz suplimentar de cinci ani, până în 2040, de la interdicţia vizând comercializarea de autovehicule echipate cu motoare cu ardere internă, ca urmare a presiunilor venite de la unii dintre cei mai mari producători auto din regiune, informează Bloomberg citând surse din apropierea discuţiilor, potrivit Agerpres.

În anul 2022, Uniunea Europeană a decis că, începând din 2035, maşinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon (CO₂). Acest lucru ar însemna, practic, că nu vor mai putea fi înmatriculate maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă. Cu toate acestea, în urma criticilor serioase din partea producătorilor de automobile şi a unor state membre UE, Comisia Europeană a anunţat că există planuri de revizuire a regulamentului.

Strategia Comisiei este aceea de a permite o utilizare a motorului cu combustie până în 2040

Executivul comunitar urmează să prezinte săptămâna viitoare modificări ale regulilor sale referitoare la tranziţia sectorului auto de la combustibilii fosili. Mai multe guverne şi producători de automobile spun că trecerea planificată de la tehnologia actuală până în 2035 este prea agresivă şi riscă să distrugă una dintre industriile de bază ale regiunii.

Potrivit surselor citate de Bloomberg, strategia Comisiei este aceea de a permite o utilizare a motorului cu combustie până în 2040 pentru vehiculele hibride plug-in şi vehiculele electrice care includ un dispozitiv de extindere a autonomiei care funcţionează pe bază de combustibil. Această prelungire va fi condiţionată de compensarea emisiilor suplimentare potenţiale prin utilizarea biocombustibililor avansaţi şi aşa-numiţilor combustibili sintetici, produşi folosind CO₂ captat şi electricitate regenerabilă, precum şi prin utilizarea oţelului verde în fabricarea vehiculelor.

Discuţiile continuă, iar detaliile s-ar putea schimba în continuare

Condiţionarea extinderii va permite UE să urmărească în continuare zero emisii la autoturismele noi până în 2035, în funcţie de parametrii exacţi ai propunerii, au precizat sursele. De asemenea, aceasta va răspunde preocupărilor mai multor naţiuni producătoare de automobile şi piese, care au solicitat utilizarea unor tehnologii curate, altele decât vehiculele pur electrice, după 2035.

Comisia urmează să prezinte revizuirea regulilor sale existente privind standardele de emisii pentru autoturisme după reuniunea din 16 decembrie, care va avea loc la Strasbourg, Franţa. Discuţiile continuă, iar detaliile s-ar putea schimba în continuare, au avertizat sursele.

Potenţialele schimbări vin după ce creşterea vânzărilor de maşini noi electrice a încetinit, deoarece ţări precum Germania, cea mai mare piaţă a blocului comunitar, au eliminat stimulentele la cumpărare. Traiectoria vânzărilor de vehicule electrice rămâne mult sub ceea ce este necesar pentru a îndeplini mandatul UE. Adoptarea automobilelor electrice în regiune rămâne extrem de inegală.

Pachetul de măsuri urmează să fie prezentat săptămâna viitoare

Propunerea analizată de Comisie ar răspunde cerinţelor Germaniei privind utilizarea vehiculelor hibride plug-in şi a extensiilor de autonomie, permiterea combustibililor electrici şi promovarea oţelului verde. UE prezintă continentul ca lider în domeniul oţelului verde, ca parte a eforturilor sale de a rivaliza cu China şi SUA în domeniul tehnologiei curate, urmărind reducerea drastică a emisiilor prin utilizarea hidrogenului şi a cuptoarelor cu arc electric.

De asemenea, pachetul de măsuri care urmează să fie prezentat săptămâna viitoare va amâna şi planurile de modificare a modului în care sunt calculate emisiile maşinilor hibride plug-in. Comisia luase în considerare trecerea la un sistem care măsoară poluarea în condiţii reale, în loc de sistemul actual, care foloseşte ipoteze de laborator ce subestimează semnificativ emisiile reale.

Pachetul auto va veni însoţit de o propunere privind creşterea ponderii vehiculelor electrice în flotele companiilor şi de modificări ale normelor privind emisiile pentru vehiculele grele.