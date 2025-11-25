dark
INS: Comerțul cu autovehicule și motociclete din România crește în continuare / Sectorul de întreținere auto conduce avansul, cu +19,3%

Redacția TechRider
25 noiembrie 2025
Sursa foto: Wavebreak / Profimedia
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele nouă luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 4,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), transmite News.ro.

Activitățile de mentenanță auto, cea mai mare creștere

”În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 4,4%, datorită creşterilor înregistrate la: activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+19,3%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+11,4%), comerţul cu autovehicule (+3,2%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+1,9%)”, arată datele INS.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 4,1%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 13,9%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+17%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+10,7%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+9,9%).

Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 9%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut cu 1,2%.

Cum arată cifrele din 2025 față de anul trecut

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, a înregistrat o creştere cu 1,8%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+ 11,5%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,3%) şi la comerţul cu autovehicule (+0,2%).

Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 1,5%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2025, a înregistrat o creştere cu 3,3% faţă de luna septembrie 2024.

