Un cilindru uriaș a ieșit brusc din pământ în Osaka și a blocat traficul rutier

Redacția TechRider
13 martie 2026
Sursa foto: Makoto Kondo / AP / Profimedia
Autoritățile japoneze investighează apariția neașteptată a unui cilindru uriaș din oțel în orașul Osaka, care a perturbat circulația rutieră, informează AFP, citată de Agerpres.

Structura are înălțimea unui imobil cu patru etaje și a ieșit la suprafață în timpul unor lucrări de canalizare.

Potrivit oficialilor municipali, cilindrul, cu un diametru de aproximativ 3,5 metri, a urcat până la 13 metri în aer, dar a fost coborât la 1,6 metri după ce muncitorii au turnat apă în interior pentru a-l stabiliza.

Acesta fusese instalat anterior în subteran pentru a preveni prăbușirea solului într-o zonă de excavație.

Impactul asupra traficului

Două șosele din apropiere, care duc spre centrul orașului, au fost închise începând de miercuri, generând ambuteiaje semnificative.

Una dintre acestea a fost redeschisă vineri după-amiază, iar cealaltă urmează să fie redeschisă după tăierea porțiunii încă expuse a cilindrului, au transmis reprezentanții Primăriei.

„Anchetăm în continuare cauza incidentului”, a precizat un oficial al orașului.

Incidentul vine pe fondul provocărilor legate de întreținerea rețelelor de canalizare vechi din Japonia. Anul trecut, o groapă uriașă apărută lângă Tokyo a „înghițit” un camion, evidențiind riscurile asociate infrastructurilor învechite.

Primăria din Osaka a anunțat recent că a primit o donație neobișnuită de 21 de kilograme de numerar, în valoare de 3,1 milioane de euro, destinată întreținerii rețelei de apă. Lucrările de înlocuire a conductelor au depășit deja bugetul prevăzut, iar prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că guvernul va aproba investiții publice „responsabile și proactive” pentru modernizarea infrastructurii.

Citește si...