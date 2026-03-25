Statul american Virginia schimbă regulile pentru șoferii care apasă prea tare pedala de accelerație. Începând cu 1 iulie, cei prinși cu viteze extreme nu vor mai fi sancționați doar cu amenzi sau suspendarea permisului. În unele cazuri, vor avea de ales: ori rămân fără dreptul de a conduce, ori acceptă o soluție tehnologică care le limitează direct comportamentul la volan.

Mai exact, legea îi vizează pe cei care depășesc pragul de 100 mph — echivalentul a aproximativ 160 km/h. În aceeași categorie intră și șoferii acuzați de conducere extrem de periculoasă, unde decizia finală aparține judecătorului.

În locul unei interdicții totale, autoritățile vin cu o alternativă: instalarea unui limitator de viteză. Practic, șoferii sancționați vor putea conduce în continuare, dar doar vehicule echipate cu acest sistem.

O pedeapsă diferită: conduci, dar cu limită impusă

Măsura face parte dintr-un program numit Intelligent Speed Assistance, iar ideea din spatele ei este simplă: nu doar să pedepsească, ci să prevină. Autoritățile spun că scopul este dublu — să reducă numărul accidentelor și, în același timp, să le permită celor care au greșit să își continue activitățile zilnice, fără a mai reprezenta un pericol pe șosea.

Nu toată lumea este însă convinsă. Criticii văd în această inițiativă un posibil precedent pentru monitorizarea extinsă a șoferilor.

Cum funcționează limitatorul „inteligent”

Sistemul nu este unul pasiv. Folosește GPS și baze de date actualizate cu limitele legale de viteză, iar în funcție de zona în care se află mașina, stabilește automat cât ai voie să mergi.

Dacă șoferul încearcă să depășească limita, intervenția este imediată. Mașina nu este oprită, dar accelerația este restricționată, astfel încât vehiculul nu mai poate trece de viteza legală. Nu este doar un avertisment, ci o limitare efectivă, în timp real.

Un detaliu esențial: sistemul nu este legat de mașină, ci de șofer. Odată inclus în program, acesta va putea conduce doar vehicule dotate cu un astfel de limitator.

Orice tentativă de a modifica sistemul sau de a conduce o mașină fără acest dispozitiv devine infracțiune.

De ce a fost introdusă măsura

Decizia vine pe fondul unor statistici îngrijorătoare. Doar în 2024, în Virginia au fost înregistrate peste 25.000 de accidente cauzate de viteză. Aproximativ 400 de persoane și-au pierdut viața în urma acestor incidente.

Autoritățile consideră că sancțiunile clasice nu mai sunt suficiente și că este nevoie de un mecanism care să intervină direct, eliminând posibilitatea de a încălca regulile.

Dacă sistemul își va dovedi eficiența, nu este exclus ca modelul să fie preluat și de alte state americane în perioada următoare, scrie carscoops.com.