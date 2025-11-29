Euro NCAP, societatea europeană de testare, aduce modificări majore asupra protocoalelor sale de testare a siguranței autoturismelor. Potrivit unui comunicat de presă, modificările sunt cele mai mari de la introducerea sistemului de evaluare globală din 2009 și vor reprezenta mai bine condițiile moderne de conducere.

Patru zone-cheie vor fi acoperite de noile protocoale

Actualizarea include o revizuire a procedurilor de testare și notare a vehiculelor, împreună cu o nouă metodologie de evaluare construită în jurul a patru etape-cheie de siguranță: conducere sigură, evitare a accidentelor, protecție în caz de accident și siguranță după accident.

Sursa foto: Euro NCAP

Au fost aduse mai multe modificări programului de testare Euro NCAP ca răspuns la feedback-ul consumatorilor. Sistemele de asistență la conducere, care au fost criticate pentru avertismentele enervante sau intervențiile intruzive, vor fi evaluate nu numai în funcție de capacitatea lor de prevenire a accidentelor pe pista de testare, ci și în timpul condusului în condiții reale, cu scopul de a îmbunătăți acceptarea de către consumatori.

Vor fi introduse scenarii de testare noi și extinse pentru a îmbunătăți robustețea sistemelor de prevenire a accidentelor, în special în condiții care sunt mai reprezentative pentru mediile reale. Noile cerințe post-accident vor impune ca mânerele exterioare ale ușilor alimentate electric să rămână funcționale pentru a facilita salvarea și vor impune izolarea corespunzătoare a bateriilor de înaltă tensiune în vehiculele electrice, printre alte actualizări menite să ajute echipele de intervenție rapidă.

Scopul principal: îmbunătățirea siguranței pe drumurile europene

Dr. Michiel van Ratingen, secretar general al Euro NCAP, afirmă că protocoalele actualizate asigură implementarea tehnologiei de siguranță de ultimă generație acolo unde este cel mai important, în salvarea de vieți și prevenirea rănilor grave pe drumurile Europei.

„Protocoalele din 2026 consolidează și mai mult rigurozitatea și relevanța testelor noastre, recompensând vehiculele care au performanțe bune în toate etapele de siguranță: înainte, în timpul și după un accident”, a declarat dr. Michiel van Ratingen, secretar general al Euro NCAP.

Societatea explică și ce urmărește în noile protocoale de testare, împărțite în patru etape:

conducere sigură : Euro NCAP „va pune un accent mai mare pe tehnologiile de monitorizare a șoferului care mențin atenția și implicarea la volan”;

: Euro NCAP „va pune un accent mai mare pe tehnologiile de monitorizare a șoferului care mențin atenția și implicarea la volan”; evitarea accidentelor : fluiditatea și intuitivitatea funcționării în condusul de zi cu zi, în special pentru sistemele de asistență la menținerea benzii de circulație, vor contribui acum la punctajul final;

: fluiditatea și intuitivitatea funcționării în condusul de zi cu zi, în special pentru sistemele de asistență la menținerea benzii de circulație, vor contribui acum la punctajul final; protecție la coliziune : testele de coliziune frontală vor lua în considerare o gamă mai largă de tipuri de corpuri ale șoferilor și pasagerilor, inclusiv ocupanți în vârstă și copii;

: testele de coliziune frontală vor lua în considerare o gamă mai largă de tipuri de corpuri ale șoferilor și pasagerilor, inclusiv ocupanți în vârstă și copii; siguranța după coliziune: notificările automate de urgență vor trebui să furnizeze detalii despre numărul de ocupanți ai vehiculului, iar vehiculele electrice vor trebui să poată comunica șoferului riscul de incendiu.