RAPORT Piața auto din România, a doua cea mai mare creștere din UE / Avans de 114% pentru înmatriculările locale de mașini electrice / Creștere de 1,4% în înmatriculările la nivel european – ACEA

Piața auto din România se bucură de a doua cea mai mare creștere la nivelul Uniunii Europene, cu un avans de 35,6% față de anul trecut. Datele reies din cel mai recent raport al Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA). Pe primul loc se află Lituania, cu o creștere de 37,3%.

Mașinile electrice, cel mai mare avans în România

La nivelul Uniunii Europene, creșterea pieței auto este de doar 1,4% față de luna noiembrie a anului trecut. Potrivit raportului ACEA, mașinile hibride rămân liderii achizițiilor, cu cele de tip plug-in hybrid crescând tot mai mult. Hibridele au cea mai mare cotă de piață, de 34,6%, urmate de mașinile pe benzină (27%) și mașinile complet electrice (16,9%).

Raportându-ne la vehiculele complet electrice, acestea au reprezentat 16,9 % din cota de piață a UE, o creștere față de nivelul de referință scăzut de 13,4 % înregistrat în noiembrie 2024 până în prezent. Și aici, România se află în partea de sus a clasamentului, cu o creștere de 113,8%, dar mai puțin decât Slovacia (+151,1%), Italia (+132,5%) sau Polonia, care are cel mai mare avans (+322,2%).

Iată care sunt datele, raportate la sistemele de propulsie, pentru România:

pur electric – +113,8%;

plug-in hybrid – nu există date;

hibrid – +45,4%;

altele (preponderent GPL) – +100,6%;

benzină – -9,1%;

motorină – +18,1%.

Înmatriculările din grupul Renault, evoluții mixte

În rândul principalilor constructori, înmatriculările grupului Volkswagen şi Renault în Europa au înregistrat creșteri de 3,5% şi, respectiv, 2,3% în ritm anual în noiembrie, în timp ce Stellantis a raportat un avans slab, de doar 0,3%.

În interiorul grupului Renault, înmatriculările la nivelul UE de autoturisme marca Dacia în Europa au scăzut cu 1,6% în noiembrie, în comparație cu Renault, care se bucură de o creștere de 4,8%. Cu toate acestea, marca de performanță a Renault, Alpine, se bucură de o creștere de 170,2%, cel mai probabil vânzările fiind impulsionate de hatchback-ul electric Alpine A290.

La nivel de grup, cea mai mare creștere o are BMW, cu 4%. Iar, la nivel de producător, chinezii se bucură de creșteri în vânzări, cu BYD având un avans enorm de 235,2%, iar SAIC Motor (producătorii de mașini MG) având o creștere de 41,6%.

Cea mai mare scădere o observăm la grupul Jaguar Land Rover, cu Jaguar având o scădere de 100% a vânzărilor. Asta este datorat unui eveniment ce a avut loc zilele trecute, când producătorul britanic a oprit producția de mașini cu motoare ICE, prin ultima unitate de Jaguar F-Pace ieșind de pe porțile fabricii din Sunderland, UK.