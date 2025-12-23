dark
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

RAPORT Piața auto din România, a doua cea mai mare creștere din UE / Avans de 114% pentru înmatriculările locale de mașini electrice / Creștere de 1,4% în înmatriculările la nivel european – ACEA

Daniel Simion
23 decembrie 2025
Sursa foto: Renault
Piața auto din România se bucură de a doua cea mai mare creștere la nivelul Uniunii Europene, cu un avans de 35,6% față de anul trecut. Datele reies din cel mai recent raport al Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA). Pe primul loc se află Lituania, cu o creștere de 37,3%.

Mașinile electrice, cel mai mare avans în România

La nivelul Uniunii Europene, creșterea pieței auto este de doar 1,4% față de luna noiembrie a anului trecut. Potrivit raportului ACEA, mașinile hibride rămân liderii achizițiilor, cu cele de tip plug-in hybrid crescând tot mai mult. Hibridele au cea mai mare cotă de piață, de 34,6%, urmate de mașinile pe benzină (27%) și mașinile complet electrice (16,9%).

Sursa foto: ACEA

Raportându-ne la vehiculele complet electrice, acestea au reprezentat 16,9 % din cota de piață a UE, o creștere față de nivelul de referință scăzut de 13,4 % înregistrat în noiembrie 2024 până în prezent. Și aici, România se află în partea de sus a clasamentului, cu o creștere de 113,8%, dar mai puțin decât Slovacia (+151,1%), Italia (+132,5%) sau Polonia, care are cel mai mare avans (+322,2%).

Iată care sunt datele, raportate la sistemele de propulsie, pentru România:

  • pur electric – +113,8%;
  • plug-in hybrid – nu există date;
  • hibrid – +45,4%;
  • altele (preponderent GPL) – +100,6%;
  • benzină – -9,1%;
  • motorină – +18,1%.

Înmatriculările din grupul Renault, evoluții mixte

În rândul principalilor constructori, înmatriculările grupului Volkswagen şi Renault în Europa au înregistrat creșteri de 3,5% şi, respectiv, 2,3% în ritm anual în noiembrie, în timp ce Stellantis a raportat un avans slab, de doar 0,3%.

În interiorul grupului Renault, înmatriculările la nivelul UE de autoturisme marca Dacia în Europa au scăzut cu 1,6% în noiembrie, în comparație cu Renault, care se bucură de o creștere de 4,8%. Cu toate acestea, marca de performanță a Renault, Alpine, se bucură de o creștere de 170,2%, cel mai probabil vânzările fiind impulsionate de hatchback-ul electric Alpine A290.

La nivel de grup, cea mai mare creștere o are BMW, cu 4%. Iar, la nivel de producător, chinezii se bucură de creșteri în vânzări, cu BYD având un avans enorm de 235,2%, iar SAIC Motor (producătorii de mașini MG) având o creștere de 41,6%.

Cea mai mare scădere o observăm la grupul Jaguar Land Rover, cu Jaguar având o scădere de 100% a vânzărilor. Asta este datorat unui eveniment ce a avut loc zilele trecute, când producătorul britanic a oprit producția de mașini cu motoare ICE, prin ultima unitate de Jaguar F-Pace ieșind de pe porțile fabricii din Sunderland, UK.

FOTO Jaguar a produs ultima mașină cu motor cu ardere internă / Ultimul SUV F-Pace a ieșit de pe linia de producție din Solihull

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

