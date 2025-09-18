Val de rechemări pentru producătorii auto asiatici în SUA / Peste 1,1 milioane de vehicule Hyundai și Toyota rechemate în service

Producătorii de autoturisme din Asia se confruntă zilele acestea cu un val de rechemări în Statele Unite ale Americii. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) obligă Toyota și Hyundai să recheme 1.157.957 de autoturisme pentru diverse defecte care pot pune siguranța ocupanților în pericol.

Toyota: 591.377 de autoturisme cu probleme la tabloul de bord

NHTSA spune că peste 590.000 de autoturisme marca Toyota sunt rechemate în service pentru probleme la afișajul tabloului de bord, care nu afișează date critice. Rechemarea vizează mașini atât Toyota, cât și Lexus, produse între 2023 și 2025, titrează Reuters.

Panoul de bord poate să nu afișeze viteza vehiculului, sistemul de frânare și luminile de avertizare privind presiunea în pneuri din cauza unei erori în software-ul panoului de bord la pornirea vehiculului, a adăugat NHTSA. Dealerii vor actualiza gratuit software-ul panoului de bord pentru vehiculele non-PHEV. Pentru vehiculele hibride, dealerii vor inspecta ansamblul panoului de bord și fie îl vor înlocui, fie vor actualiza software-ul, totul gratuit.

Hyundai: 568.580 de autoturisme cu centuri de siguranță defectuoase

Probleme mai grave sunt pentru Hyundai, care este nevoită să recheme peste 568.000 de SUV-uri Palisade (2020-2025) în State, din cauza unei probleme cu cataramele centurilor de siguranță, care ar putea să nu asigure protecția corespunzătoare în caz de accident, conform Reuters.

Problema a fost cauzată de piesele din ansamblurile cataramelor centurilor de siguranță, care ar fi putut fi fabricate cu dimensiuni fizice care nu corespund specificațiilor, a declarat NHTSA. Clienții sunt sfătuiți de către să introducă centura ferm în cataramă cu o mișcare rapidă și directă, trăgând de centură pentru a se asigura că aceasta este complet fixată, până când se efectuează remedierea rechemării, spune agenția.