Vânzările de autoturisme ale Dacia au înregistrat un declin semnificativ în Europa în luna februarie, pe fondul unei piețe auto cu evoluții inegale între marii producători.

Potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), înmatriculările mărcii românești au scăzut cu 23,4% față de aceeași perioadă din 2025.

În total, 36.445 de autoturisme Dacia au fost înmatriculate în februarie în Uniunea Europeană, Marea Britanie și statele din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA – Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), comparativ cu 47.550 de unități în urmă cu un an. În același timp, cota de piață a producătorului s-a redus la 3,7%, de la 4,9%.

Declinul vine într-un context în care piața auto europeană rămâne fragmentată, iar marii constructori raportează rezultate diferite. Volkswagen și Stellantis au consemnat creșteri ale vânzărilor, de 2,2% și, respectiv, 9,5%, în timp ce Renault și Ford au raportat scăderi de 14,3% și 19,9%.

Pe segmentul vehiculelor electrice, tendința rămâne una de creștere accelerată. Tesla a revenit pe plus, cu un avans de 11,8% al înmatriculărilor în februarie, după mai bine de un an de declin.

În același timp, rivalul chinez BYD a înregistrat o creștere spectaculoasă, de peste 160%, consolidându-și expansiunea pe piața europeană.

Scăderea vânzărilor Dacia este și mai accentuată la nivelul întregului început de an. În primele două luni din 2026, înmatriculările au coborât cu 29,3% în ritm anual, până la 68.252 de unități, față de 96.503 în perioada similară din 2025. Cota de piață a continuat să se reducă, ajungând la 3,5%, de la 4,9%.

În aceeași perioadă, evoluțiile marilor grupuri auto au rămas mixte: Stellantis a raportat o creștere de 8,2%, în timp ce Renault (-14,7%), Volkswagen (-1,1%) și Ford (-20,3%) au consemnat scăderi.

În paralel, segmentul electric continuă să câștige teren: Tesla a înregistrat un avans marginal de 0,9% în primele două luni, în timp ce BYD și-a majorat vânzările cu peste 160%, confirmând presiunea tot mai mare exercitată de producătorii asiatici asupra pieței europene.