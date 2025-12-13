Vânzările globale de mașini electrice au crescut cu 2% în noiembrie / Creștere de 36% în Europa

Vânzările globale de vehicule electrice (EV) au înregistrat în noiembrie cel mai lent ritm de creştere din februarie 2024, pe fondul stabilizării din China, în timp ce în SUA expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari ar urma să provoace primul declin al vânzărilor în America de Nord din 2019, arată datele publicate vineri de firma de consultanţă Benchmark Mineral Intelligence (BMI), transmite Reuters, transmite Agerpres.

În Europa, înmatriculările de vehicule electrice, inclusiv maşini pe baterii şi hibride plug-in, au menţinut ritmul solid de creştere, datorită programelor naţionale de subvenţii, şi până acum în acest an au crescut cu o treime comparativ cu perioada similară din 2024.

China, cea mai mare piaţă auto din lume, a înregistrat un avans anual de 3% al vânzărilor de vehicule electrice în noiembrie, depăşind 1,3 milioane de unităţi. Totuşi, este cel mai redus ritm de creştere începând din februarie 2024. Pe plan global, înmatriculările de vehicule electrice, un indicator al vânzărilor, au crescut cu 6% în noiembrie, la aproape două milioane de unităţi.

În America de Nord, înmatriculările au scăzut cu 42% luna trecută, la aproximativ 100.000 de EV-uri, după un declin similar în octombrie, şi până acum în acest an au scăzut cu 1%. În Europa şi în restul lumii înmatriculările au crescut cu 36% şi, respectiv, 35%, la peste 400.000 şi, respectiv, aproape 160.000 unităţi.

„Pentru anul viitor încă ne aşteptăm la o scădere a previziunilor privind vânzările de vehicule electrice în SUA. Creditul fiscal a avut o influenţă ridicată asupra pieţei”, a afirmat Charles Lester, manager de date în cadrul BMI.

În data de 16 decembrie, Executivul comunitar urmează să prezinte un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru industria auto. Analiştii se aşteaptă ca Comisia Europeană să propună schimbarea reglementărilor referitoare la interzicerea efectivă a vânzării în UE de automobile noi cu motoare pe combustie din 2035.

În China, responsabilă pentru mai mult de jumătate din vânzările globale de vehicule electrice, reducerea subvenţiilor guvernamentale la finalul anului ar urma să afecteze încrederea consumatorilor, apreciază analiştii.