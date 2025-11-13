Vânzările globale de vehicule electrice au ajuns la 1,9 milioane de unităţi luna în octombrie, indică datele Rho Motion

Vânzările globale de vehicule electrice (EV) şi hibride plug-in au înregistrat un avans anual de 23% în octombrie, la 1,9 milioane de unităţi, pe fondul cererii solide de pe principalele pieţe, arată datele publicate miercuri de firma de cercetare de piaţă Rho Motion, transmite Reuters, citată de Agerpres.

China, cea mai mare piaţă auto din lume, este responsabilă pentru aproximativ două treimi din vânzările globale de vehicule electrice, iar luna trecută s-au vândut aproximativ 1,3 milioane de maşini complet electrice şi hibride plug-in.

În Europa s-a înregistrat o cerere solidă de vehicule electrice în Germania, Franţa şi Marea Britanie, dar creşterea vânzărilor în ansamblu s-a atenuat, după vârful din septembrie, deşi Uniunea Europeană a aprobat mai multe proiecte ce vizează fabrici de baterii pentru EV.

Paritatea preţurilor între vehiculele electrice şi cele echipate cu motoare cu combustie internă (ICE) în China este mult mai apropiată comparativ cu Europa sau America de Nord, a declarat analistul şef de la Rho Motion, Charles Lester.

Piaţa nord-americană a înregistrat luna trecută un declin anual de 41% al vânzărilor de vehicule electrice, la 100.370 unităţi, după ce anterior tranzacţiile au fost impulsionate de expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, la 30 septembrie, a explicat Lester.

În SUA, maşinile electrice alimentate cu baterii rămân mult mai scumpe decât cele cu combustie internă, contribuind la severa scădere a vânzărilor din octombrie.

Pe piaţa europeană, vânzările au crescut în ritm anual cu 36%, la 372.786 unităţi. În restul lumii vânzările au înregistrat o expansiune de 37%, la 141.368 vehicule.

„Per ansamblu, creşterea în Europa rămâne relativ ridicată şi ne aşteptăm la un avans solid spre finalul anului. Şi în China estimăm vânzări ridicate în noiembrie şi decembrie, după eliminarea unor stimulente fiscale din 2026”, a declarat Lester.

Pe plan mondial, guvernele adoptă măsuri de încurajare a vânzărilor EV, în timp ce tensiunile comerciale şi încetinirea pieţelor auto ar putea duce la închideri de fabrici auto şi la concedieri, apreciază analiştii.